入院患者さまとご家族をつなぐ「扉を開くだけ」のビデオ通話端末「ワンタッチ面会テレビ ソバニル」をJR東京総合病院の全有償個室（81室）に導入

株式会社ジェイアール東日本企画

〇 株式会社ジェイアール東日本企画（以下、「ジェイアール東日本企画」）は、入院患者さまとご家族のコミュニケーションを円滑にし、より安心して療養いただける環境を提供することを目的として、ビデオ通話端末「ワンタッチ面会テレビ ソバニル」を開発・提供しています。このたび、2026年4月15日（水）より、JR東京総合病院の全有償個室（81室）に本サービスを導入します。

〇「ワンタッチ面会テレビ ソバニル」は、JR東日本グループのアイデア募集型、新事業創造プログラム「ON1000（オンセン）」で社員が発案し採択され、ジェイアール東日本企画で開発、JR東京総合病院で実証実験を行い、誕生したサービスです。

〇 ジェイアール東日本企画は今後も、全国の医療・福祉施設への導入拡大を目指し、幅広く他企業との提携を行っていきます。

1.サービスの概要

「ワンタッチ面会テレビ ソバニル」は、入院時に施設側から患者さまとご家族それぞれに、当サービス専用端末の貸出を行い、病室と自宅を常時オンライン接続することで「離れて暮らす患者さまとご家族が、ともに生活できる入院環境」を実現するサービスです。基本操作は、利用者が画面上の「扉（障子戸）」をワンタッチ「開閉」するだけ。説明不要でどなたでも直ぐにビデオ通話を開始できます。

公式WEBサイト：https://sobaniru.com

＜ご利用の流れ＞

２．サービスの目的

コロナ禍以降に面会制限が必要となった医療現場で、入院患者さまとご家族をつなぎとめる役割を担ってきたのが、テレビ電話等のオンライン面会サービスです。しかし、高齢化が進む患者さまやご家族には自分自身での操作が難しい場合も多く、看護師が通常業務に加えての対応となるため、大きな負担となっていました。

当サービスは、オンライン面会に必要な機器や通信環境を、病院から患者さま・ご家族へ全て設定したうえで貸し出し「扉を開くだけ」の簡単な操作で、離れて暮らす患者さまとご家族がお互いの様子を確認できるため、安心して入院生活を送ることができます。

患者さまが自分自身で操作できることは看護師の補助負担の軽減にもつながります。また、病室と自宅がリアルタイムに繋がるため、医療スタッフとご家族との接点も増え、電話に代わる連絡手段として、より情報連携を行いやすくなります。

３．サービスの機能

幼いお子さま、高齢者の方、認知症の方など、医療・福祉の現場で当サービスをご利用いただける方は多岐に渡ります。そのため「どなたでも操作方法が理解でき、医療スタッフの補助なく使える」を前提に、患者さま・ご家族・医療従事者の声をもとに、本当に必要な機能だけを厳選しました。また、デザインコンセプトに「障子戸」を採用し、接続先の部屋明かり（明暗）をリアルタイムに再現することで、よりご家族を身近に感じることができます。

＜基本操作＞「開閉」

＜その他機能＞

施錠呼出施設スタッフからメッセージ通知

＜「障子戸」による演出＞

照度センサーが部屋の明るさを感知し、リアルタイムに障子の色で再現。相手の部屋の様子（消灯の有無）を直感的に確認できます。

４．JR東京総合病院の全有償個室（81室）導入

2025年3月より特別個室（2室）において先行してサービス提供を行ってきましたが、さらなる有償個室の利便性およびサービス品質の向上を目的として、2026年4月15日（水）より全有償個室（81室）へ対象を拡大し、サービス提供を開始します。（本サービス利用の料金は、個室の利用代金に含まれます）

＜対象となる有償個室＞Aタイプ～Dタイプ（個室料金をお支払いの方のみご利用いただけます）

URL：https://www.jreast.co.jp/hospital/nyuin/5.html

また、医療・介護用ベッド国内最大手「パラマウントベッドグループ」の一員であるパラテクノ株式会社と販売代理店契約を締結し、同社の全国規模のサービスネットワークを活かしたサポート体制で、共に全国の医療・福祉施設への導入拡大を目指します。

＜参考＞新事業創造プログラム「ON1000（オンセン）」について

本事業は当社グループにおける公募制の新事業創造プログラム「ON1000（オンセン）」で社員が提案し採択されたものです。「ON1000」は、JR 東日本グループの社員一人ひとりが、未来への想いを事業化していくプログラムです。

数多くの新事業（1000のアイデア、100の新事業）が次々と 生み出されるようにという想いを込めて、「ON1000（オンセン）」と名付けました。

URL：http://www.jre-on1000.jp

※「SOBANIRU(そばにる)」および「ソバニルロゴ」は株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※画像はすべてイメージです。