ユニーリサーチ、定量調査パネルを拡大―GMOリサーチ&AIの「JAPAN Cloud Panel」との接続を開始

株式会社プロダクトフォース

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」は、アンケートサービスにおいて、GMOリサーチ&AI株式会社が提供する「JAPAN Cloud Panel」（3,500万人規模）との接続を開始しました。

これにより、利用可能なモニター数が大幅に拡大し、出現率の低い条件での調査や、大規模サンプルが必要な調査への対応力が向上します。

■背景

「ユニーリサーチ」は、スタートアップから大手企業まで累計3,300社以上にご利用いただいており、インタビューを中心に累計81,000件以上の調査が実施されています。

2024年9月から提供しているアンケート（定量調査）機能においても、ニッチな属性をターゲットとした調査や大規模サンプルを必要とする調査案件が増えており、これまで接続していたパネルのみでは回収が難しくなるケースがありました。

今回、国内最大級の消費者パネル「JAPAN Cloud Panel」を追加することで、より幅広い調査ニーズにお応えできる環境を整備いたしました。

■アンケートパネル拡大のポイント

- 配信可能モニター数の大幅拡大既存パネルに加えて「JAPAN Cloud Panel」（3,500万人規模）への配信が行われます。大規模サンプルが必要な調査でも、スムーズな回収をご期待いただけます。- 出現率の低い調査への対応力が向上特定の属性や希少な条件を持つターゲット層へのリーチが広がり、これまで回収が難しかった調査にも対応しやすくなります。- 配信先の自動選定アンケートの条件（ターゲット属性・必要サンプル数など）をもとに、回収に適したパネルへの配信が自動的に行われます。調査企業様は配信先に関する設定や操作をする必要がありません。- 重複排除による調査品質の維持各パネル間で重複するモニターへ配信されないよう制御しており、回答データの信頼性を維持します。

■ご利用にあたって

既存のアンケート作成の操作方法に変更はなく、そのままご利用いただけます。なお、配信先パネルや配信割合についてはご指定いただけません。

定量調査のパネル情報について詳しくはユニーリサーチご利用ガイド(https://help.client.unii-research.com/ja/articles/2657141e)をご確認ください。

ユニーリサーチでは今後も様々な調査に対応いただけるよう、サービス改善を続けてまいります。

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーインタビューを実施できるダイレクトリサーチプラットフォームです。新規事業やサービス開発に取り組む企業が、ユーザーのリアルな声をスピーディかつ低コストで収集することができます。現在までに3,300社以上の企業が導入し、累計81,000件以上のインタビューがあります。コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスとしては「インタビュー件数」「登録企業数」No.1を獲得（※）。

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ

公式サイト：https://unii-research.com/business/

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp