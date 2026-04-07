＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2026年4月7日に『クリムゾンII 邪神の逆襲（PC-8801mkIISR版）』を無料配信開始

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年4月7日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『クリムゾンII 邪神の逆襲（PC-8801mkIISR版）』の無料配信を開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２ゲーム画面３ゲーム画面４ゲーム画面５



勇者によってクリムゾンが倒され50年。世界には再び邪悪な気配が……。

今、新たに啓示を受けた５人の勇者が立ち上がる。



タイトル ： クリムゾンII 邪神の逆襲（PC-8801mkIISR版）

ジャンル ： ロールプレイングゲーム

メーカー ： クリスタルソフト

オリジナル版発売年：1989年

配信サイトURL ： https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=2094

発 売 日 ： 2026年4月7日

価 格 ： 無料

（※ プロジェクトEGG月額サービス登録が必要です。）

権利表記 ：

(C)2026 D4Enterprise Co.,Ltd. / (C)2026 MSX Licensing Corporation.



かつてこの世界を支配していた凶悪な「クリムゾン」に立ち向かった３人の勇者がいた。古き勇者、イザベラ、アーノルド、彼らが「クリムゾン」を倒してから50年後、平和になった世界を、また邪悪なものが覆いつくそうとしている。



ノーポリの町の長老は、ある日不吉な流れ星を見た。悪の復活の前ぶれを感じた長老は、ひとりの若者を呼んだ。彼はその父からゆずりうけた不思議な玉を持っていた。言い伝えによれば、それぞれに宝玉を持つ５人の勇者が世界を平和に導くという。若者は、聖なる勇者としての運命を受け入れ、残る４人を捜し出し、邪悪なるものを滅ぼすために旅立つ。同じころ、残る４人の勇者たちもそれぞれに啓示を受け、聖なる勇者が現れるのを待っていた。



本作は1989年にリリースされたRPG。プレイヤーは聖なる勇者となって４人の仲間とともに復活しようとしている悪を倒す冒険にでることになります。といっても、本作では最初に、戦士ゴーバス、僧侶リーマ、魔法使いマーロン、女戦士ナターシャの４人の序章をプレイして、最後に主人公のプレイとなり、仲間と合流してパーティを編成することに。こうして本格的な冒険が展開します。



ゲームはトップビューで、戦闘はエンカウント方式＆コマンド選択式を採用。シナリオは全部で10数章からなり、前作を知っている人にはニヤリとできる伏線などもあるかもしれませんが、前作を遊んでいなくても十分に楽しめる内容になっています。またEGGでは続編の『クリムゾンIII』も配信していますので、続き（？）が気になる方は、併せて遊んでみてはいかがでしょうか。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

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