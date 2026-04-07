AKB48等での楽曲サウンドディレクションで知られるサウンドマルチクリエイター栗山健太氏が2D・3DCG映像制作会社に参画【デジタルギア、サウンド事業部を立ち上げへ】

デジタルギア株式会社

2D・3DCG 映像の制作を手がけるデジタルギア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：漆崎祥一）は「声優」「VTuber」「AKB48」など楽曲制作、サウンドプロデュースで知られるクリエイティブディレクター栗山健太氏を招聘し、2026年4月にサウンド事業部を発足いたします。

▲「デジタルラボスタジオ」での配信イメージ

▲「デジタルラボスタジオ」での配信イメージ

デジタルギアはこれまでも企画からライブ配信設計、SNSでの活動バックアップまでワンストップでの運用支援を行ってまいりました。今年2月にはモーションキャプチャースタジオ「デジタルラボスタジオ」をオープンし、VTuberライブ、ゲーム内アニメーション、CM・映画製作などあらゆる発信活動のバックアップ環境の整備に取り組んでまいりました。今回のサウンド事業部の立ち上げは、発信クオリティの向上と企業や発信者の活動をより強力にサポートしていくことを目指しております。

◆サウンド事業部の立ち上げによって行えるようになること

１.BGM（バックグラウンドミュージック）制作

ゲーム、映像、Vtuber配信などシーンに合わせたBGMを製作。ループ対応、尺指定、複数バリエーション展開にも対応します。

２.SE・効果音（サウンドエフェクト）制作

WebCM、テレビCM、SNS動画、ティザー映像、自治体PR、キャンペーン動画など集客や認知拡大に直結する映像制作ができます。

３.オリジナルソング・楽曲制作

Vtuberデビュー曲、CMソング、ブランドソング、アニメOP、ED曲などボーカルありの楽曲を作詞、作曲から制作します。

４.サウンドトラック・劇伴制作

映像作品、ゲーム、バーチャルライブのサウンドトラック制作に対応。感情や場面の流れに合わせた音楽設計を行います。

５.ブランドサウンド・サウンドロゴ制作

企業、ブランドのアイデンティティを音で表現するサウンドロゴやブランドソング制作。一貫したブランドイメージをサウンドで強化します。

◆栗山健太 氏 経歴

デジタルギアに参画する栗山健太氏

音楽組織TRYTONELABO設立。

主に映画、アニメ劇伴、声優アイドル、ゲームコンテンツ楽曲、ディレクターとして制作管理にも多数携わる。

2021年 有限会社スタージャム、TRYTONELABO退所

同年 IKW社を会社設立。

2025年以降はAKB48、HKT48、NGT48などの楽曲制作、サウンドディレクターを務める。

◆デジタルギアとは

2023年設立。アニメやゲーム、VTuber などのキャラクターや背景の 3D モデル制作をはじめ、イラストや 2DCG アニメーションの制作も手がけ、3D キャラクターのモデリングやモーション収録、イラスト制作、Live2D、Spine を用いたアニメーションなどをワンストップで対応可能な体制が強み。エンジニア、ディレクター、デザイナーが連携し、企画から制作まで一貫したサービスを提供。

2026年2月にデジタルギア本社内に最新のモーションキャプチャ技術を備えたスタジオをオープン。VTuberのライブ配信や収録に最適な環境を完備し。リアルタイムで3Dキャラクターを動かしながらの配信を可能にしました。身体の動きや表情をリアルに再現し、視聴者に臨場感のあるパフォーマンスを提供できます。

詳細はこちら

https://d-gear.biz/service/digital-lab-studio(https://d-gear.biz/service/digital-lab-studio)

◆会社概要

代表取締役社長 漆崎 祥一

本社所在地 東京都港区海岸 3 丁目 18-21 2F

URL https://d-gear.biz/

事業内容 2D、3DCG（VTuber など）の映像制作、Maya、3dsMAX、Blender、MotionBuilder、Unity などのソフトを使用した、キャラクター、背景、プロップなどのモデリングやリギング業務