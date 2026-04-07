「春」に関するウェブニュース調査

株式会社トドオナダ



今回、株式会社トドオナダ（代表取締役社長 松本泰行）は、2026年3月1日 ～ 3月31日の「春」に関するウェブニュースについてを抜粋し、調査・分析いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。

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「春」に関する記事のPV上位記事をピックアップ

セブン-イレブンから1年ぶりに登場!! 感動のあまり買ってしまった「話題のスイーツ」がコチラです!!

３月1日 合計PV数:209,298,276 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/0f648370973c9bc5cd74b97e4eb7d7d8533bb079



【鎌倉】桜はもう咲いてる？鶴岡八幡宮と段葛の開花の最新状況をリアルレポ！

3月1日 合計PV数:197,679,262 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/971be473766f270e6d42fa15377a57e16a7353b0

【これはハマります！マジで美味すぎる！】今週のコンビニスイーツランキング３（3月1日）

3月1日 合計PV数:89,147,018 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8ac9c280a41f84f695ae07aba890e1ada62e2302

北海道は真冬の様相で猛吹雪に警戒、東京は春復活へ

3月20日 合計PV数:6,646,429 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/1ebd4c03a5ec63cdc29fa2fd72fa79c1916715b6

クビアカツヤカミキリ、東京・湾岸部の桜の名所でも猛威。花見を台無しにする最悪の害虫には意外な弱点も。

3月7日 合計PV数:6,599,119 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/84fb882b2ad4102d5f2209fa4c29dadc99276735

週明けは日本海低気圧で荒天か、春嵐、花嵐に十分警戒を

3月28日 合計PV数:6,576,584 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/f244d20038ecbf055a0d3001aa2b5bf9eeca106b

「きっちりと手入れを続けていると応えてくれる植物」――専門家に聞く、桜のキホン

3月13日 合計PV数:6,528,220 Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGEに掲載

https://news.yahoo.co.jp/articles/0e303eb3ecc299f1d49570c84a45654a8fa40775

小さな恵方巻のようなこの生物の正体は？＝虫食いボロボロ植物図鑑・サクラ編（毛虫あり、閲覧注意）

3月14日 合計PV数:5,829,956 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/d20ec244c69c00c20d5ef4afd6a6b44de29ec2cb

宙に浮かぶ極小タワシのような物体の正体は、春の到来を告げる虫「ビロウドツリアブ」

3月28日 合計PV数:5,642,463 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b8e520b1fe5a9513073252cd950917e5e2a0291f

来週は満開、お花見ラッシュの週へ、でも雨予報がずらり？

3月18日 合計PV数:5,002,674 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8f79f29245653ac8852bdbade04bf8f10267355b

分析

今回、3月1日 ～ 3月31日の「春」に関するPV上位記事をピックアップしましたが、春に新発売されたスイーツ記事や桜に関する記事がより多く見られている事がわかりました。次点で「春」に関する記事として昆虫の記事が多く目立ちました。月末には多くのお花見客で賑わう姿も見受けられました。今現在では桜が散り始め、気温も上昇し温かい日々が続いていますが、まだまだ春を感じる季節ではあるので、今後も春に関する記事は話題、関心が寄せられると予想されます。

「春」の記事、仮想PV推移

・総記事数 72,792件

・総PV数 (※) 1,255,357,526pv

※PV＝仮想PV：Qlipperが取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出した数字

（ https://qlipper.jp/virtualpv.html ）

■調査概要

調査期間：2026年2026年3月1日 ～ 3月31日（Qlipperの記事確認日時）

調査機関：自社調査調査対象：本文または見出しに「春」を含む記事

調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。

※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）

■Qlipperについて

Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。

無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。

企業概要

【株式会社トドオナダ】

https://todo-o-nada.com/

代表取締役社長 松本泰行

〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社トドオナダ

Qlipper運営事務局

Email：qlipper@todo-o-nada.com

TELL：03-6453-6886