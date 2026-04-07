厚生労働省「共育（トモイク）プロジェクト」×オレンジページ　人気連載「ジリメンのススメ」とのコラボ動画に、カラダノート代表佐藤が出演

株式会社カラダノート

「家族の健康を支え 笑顔をふやす」をビジョンとし、家族と向き合う全ての人の伴走者として心身ともに健康な生活を支援する株式会社カラダノート（東京都港区 / 以下当社）の代表取締役 佐藤竜也は、厚生労働省「共育（トモイク）プロジェクト」と、料理・暮らし情報を発信する株式会社オレンジページ（以下、オレンジページ）が運営するWEBメディアの人気連載「ジリメンのススメ」とのコラボ動画に出演し、2026年3月31日に公開されました。



本動画では、「夫婦で子育てをどう支え合うか？」をテーマに、日常に取り入れやすい考え方や実践のポイントをわかりやすくお届けします。代表の佐藤が、4人の子どもを育てる父親としての実体験も交えながらお話ししています。

■厚生労働省「共育（トモイク）プロジェクト」×オレンジページ特別企画について

「ジリメンのススメ～昭和男子よ、妻から自立しよう～」※1 は、オレンジページが運営するWEBメディア『ウェルビーイング100 by オレンジページ』において、佐藤尚之氏が連載するコラムです。“自立的に家事・育児に関わる男性” をテーマに、共感を呼ぶ実例やヒントを発信しています。今回は、厚生労働省の「共育（以下、トモイク）プロジェクト」と連携し、トモイクを後押しする実践的なコンテンツとして制作されました。

当社は妊娠・出産・子育てを通じて蓄積したファミリーデータベースを基盤に、子育て家族の実態やニーズを把握しています。また、代表の佐藤は４人の子どもを育てる父親としての実体験も踏まえ、本動画では夫婦で子育てを支えるためヒントをお届けいたします。

本取り組みを通じて当社は、官民連携によるトモイクの普及を推進するとともに、子育て家族との接点を拡大してまいります。

※1 オレンジページ「ジリメンのススメ～昭和男子よ、妻から自立しよう～」参考サイト：https://www.wellbeing100.jp/posts/feature/jirimen



【登壇者よりメッセージ】

佐藤尚之氏（コミュニケーションディレクター）

「家事は誰かのために『やってあげる』ものではなく、自分の生活を自分でメンテナンスする『自立』そのものです。自分が自立してこそ、初めてパートナーと対等に子育てを支え合う『共育』がスタートします」



原田直美氏（オレンジページ＆net 統括編集長）

「『ウェルビーイング100 by オレンジページ』の連載『ジリメンのススメ』で伝えてきた、男性が主体的に動くことの大切さが、佐藤尚之さんによる今回の講義でより具体的な実践地として伝わる内容になりました。家庭を自立的に支え、暮らしを前向きに楽しむヒントが、この動画に凝縮されています」

佐藤竜也氏（共育（トモイク）プロジェクト推進委員／株式会社カラダノート代表取締役）

「子育ては、どちらか一方が頑張るものではなく、夫婦や家族で支え合うものです。これからの時代は特に、それぞれが一人でも家事や育児を担える“自立した状態“であることが、『トモイク』の土台になると考えています。男性側が主体的に家事・育児に関われる、いわゆる“ジリメン“であることも、その一つの重要な要素です。本動画が日々の小さな行動を変えるきっかけになれば嬉しく思います。」



【公開日・視聴方法】

動画タイトル：男子のための「大人の家庭科」セミナー～共育(トモイク)×ジリメン～

登壇者：佐藤尚之氏

原田直美氏（オレンジページ＆net 統括編集長）

佐藤竜也氏（共育（トモイク）プロジェクト推進委員）

プログラム：・概念編：ジリメンとはどんな考え方か

・実践編：「大人の家庭科」メソッド

・自立が育児・共育につながる理由

・クロージング：共育×ジリメンの未来

視聴方法 ：サイトから閲覧いただけます。

厚生労働省「共育（トモイク）プロジェクト」公式サイト

https://tomoiku.mhlw.go.jp/seminarevent/archive/#a9

■カラダノートのソーシャルアクション

当社は、「家族の健康を支え 笑顔をふやす」というビジョンのもと、妊娠・出産・子育てを通じて蓄積したファミリーデータを基盤に、家族の暮らしに寄り添ったサービスを展開しています。

当社代表の佐藤は、厚生労働省「トモイクプロジェクト」推進委員として、官民連携による子育て支援の推進に取り組んでいます。

今回のコラボ動画の公開は、こうした取り組みの一環として、子育て世帯の行動変容を促進し、当社の強みであるファミリーデータの活用領域をさらに拡張するものです。

■会社概要

企業名 ：株式会社カラダノート（東証グロース：4014）

本社 ：東京都港区芝浦3-8-10 MA芝浦ビル6階

代表 ：佐藤竜也

事業内容：家族サポート事業

ライフイベントマーケティング事業

家族パートナーシップ事業

URL ：https://corp.karadanote.jp/