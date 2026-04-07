foodable「コンパクトベーカリーとパンミックスコース」を月額1,980円に改定 ～選べるパンミックスの拡充で、初心者もより楽しみやすく～

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）が提供する、新たな食体験を通じて「おうち時間」に“楽しい”を提案する家電と食のサブスクリプションサービス「foodable（フーダブル）」は、「コンパクトベーカリーとパンミックスコース（以下、コンパクトベーカリーコース）」を、2026年4月7日に改定します。今回の改定では、月額料金（税込・送料込）を500円値下げするほか、これまで1袋1斤分だったホームベーカリー用パンミックスを計量不要の使い切りサイズに変更するなど、より手軽に焼きたてのパンづくりを楽しめる内容へと刷新します。

foodableでは、2024年9月よりコンパクトベーカリーコースを提供しています。業界最小（※1）のコンパクトベーカリー「SD-CB1」とパンミックスをお届けする本コースは、ふたりの食卓にちょうどよい食べきりサイズである0.6斤のパンを、毎日手軽に焼きたてで楽しめる点が支持され、幅広い層に利用されています。

今回の改定では、月額料金を1,980円に見直すとともに、従来は1袋1斤分のホームベーカリー用パンミックス4袋セットを隔月でお届けしていたところ、1袋0.6斤分（※2）のパンミックスを毎月3袋お届けする内容へ変更します。機器に合わせた分量のパンミックスとすることで計量の手間が不要となり、パンづくり初心者の方でも、より手軽にコースを始めていただけます。さらに、パンミックスのラインナップ拡充に加え、動画レッスンなどのオプションメニューも充実させ、より一層パンづくりを楽しめる内容としました。

foodableは今後も、家電選びで失敗したくない方が安心して利用できるサービスとして、新しい食の楽しみ方を提案していきます。

＜新コースの特長＞

1. 機器と食材が届いて、初心者でも始めやすい月額1,980円

月額料金を500円値下げし、1,980円（税込・送料込）に改定しました。新品のコンパクトベーカリーとパンミックスを、月額2,000円を切る価格で利用できるため、初心者の方でも気軽にパンづくりを始められます。また、基本のパンミックスを使い切りサイズの0.6斤分に変更。機器に合わせた分量のため計量不要で、水と一緒に機器に入れるだけでパンが焼きあがります。

2. 毎月選べるパンミックスのラインナップを拡充

人気の生食パンに加え、季節限定のいちごやさくら食パン、ココア、ショコラ、ブリオッシュ、全粒粉など、パンミックスのラインナップを拡充しました。毎月選べる食材の選択肢が増え、パンづくりの楽しさが広がります。今回新たに朝食・昼食・夕食シーンに想定したパンミックスが登場。また、要望の多かった米粉パンミックスも新たに提供し、グルテンフリーのニーズにも対応しました。さらに、こだわりの十勝産国産小麦も提供しており、中級～上級者はピザや成形パンなどのアレンジも楽しめます。

＊一部の製品は月額料金外の有料オプションです。供給状況により、食材の選択肢は変動いたします。

3. あんぱんやハムロールにも挑戦できる動画レッスンをオプション提供

人気の定番パン（丸パン、あんパン、ハムロール）の作り方を動画で学べる「先生と作ろう！毎日のパン教室 基本コース」を、オプションとして提供します（7,500円/税込・送料込）。本オプションには、動画コンテンツのほか、0.6斤分のパンミックス6袋とオリジナルレシピが含まれます。なお、2026年5月末までは発売記念価格の5,880円（税込・送料込）で利用できます。

【初月月額980円！先着500名のおいしいグルテンフリー体験おまけ付きコース】

コース改定に合わせ、お得に始めていただけるキャンペーンを実施します。

■実施期間：2026年4月7日（火）～5月25日（月）

■内容：

期間中に「コンパクトベーカリーとパンミックスコース」を新規でご契約いただいた方を対象に、契約開始初月の月額料金を980円（税込・送料込）の特別価格とします。なお、申込翌月以降は通常の月額料金となります（※3）。

※1 国内ホームベーカリー市場において、幅×奥行×高さのサイズ（2024年7月3日時点、パナソニック調べ）

※2 国産小麦粉や米粉パンミックスなどの有料オプションをお選びいただく場合は、従来と同じ1斤分となります。

※3 日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方に限ります