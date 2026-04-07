日鉄物産システム建築、若手社員のリアルな声を発信！採用向け動画をNewsTVで公開

日鉄物産システム建築株式会社

システム建築の専業メーカーである日鉄物産システム建築株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宇野智）は、このたび採用活動を目的としたオリジナル動画を「NewsTV」にて制作・公開いたしました。

撮影は当社東京本社にて行われ、営業職および設計職に従事する若手社員へのインタビューを中心に構成されています。多くの社員が出演し、職場の雰囲気や日々の業務への思い、仕事のやりがい、働きやすさなどを率直に語っています。

本動画は、就職活動を開始する学生の皆さまや転職を検討されている方々に向けて、当社のリアルな姿をお届けすることを目的としています。

社員一人ひとりの個性やチームワーク、成長を促す環境についてもお伝えしておりますので、ぜひご覧ください。

【動画公開ページ】

■NewsTV https://news-tv.jp/_ct/16962779

■YouTube NewsTV official channel

https://youtu.be/KJLnne2Pt4A

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KJLnne2Pt4A ]

当社公式YouTube(https://youtu.be/Wk_WYMMXy0o?si=G7jTVkYTl2HO43iO)でも公開しています。

日鉄物産システム建築について

当社は、旧住友金属工業（現・日本製鉄）時代から半世紀以上にわたり多くのプロジェクトに高品質なシステム建築製品を提供してきました。

特に独自に開発した基礎システムは、バリエーション・対応範囲が広く、様々な地盤条件や建屋形状に対応が可能です。また、部材のプレファブリケーション化によって、コストダウンと工期短縮を実現するとともに、日本製鉄グループ・日鉄物産グループとして高品質な鋼材の安定した調達も強みとしています。

当社は、年間で200棟以上の採用実績を誇る国内でもトップクラスのシステム建築専業メーカーです。

豊富な商品ラインナップと独自の基礎システムで、建築主様の多様なニーズに応えると共に、「人手不足」「現場の高齢化」「過重労働」「資材高騰」などの建設業界の抱える課題の解決を担っていきます。

【会社概要】

社名：日鉄物産システム建築株式会社

本社：東京都港区東新橋1丁目9番2号（汐留住友ビル）

代表取締役：宇野 智

設立：2007年10月1日

URL：https://www.nst-sumisys.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

日鉄物産システム建築株式会社

営業管理センター 鶴田／菅原

koho＠nst-sumisys.co.jp