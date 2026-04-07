和食さと 「天然めばちまぐろ食べ放題」が4/9(木)からスタート!!

SRSホールディングス株式会社

〈期間限定〉 2026年4月9日(木) ～5月27日(水)予定

■食べ放題コースに「天然めばちまぐろ食べ放題コース」が期間限定で登場!!!

国内201店舗を展開する「和食さと」では、人気の３種類の食べ放題「しゃぶしゃぶ食べ放題：さとしゃぶ」、「すき焼き食べ放題：さとすき」そして「焼肉食べ放題：さと式焼肉」を販売しております。 そこに2026年4月9日(木)から期間限定メニュー「天然めばちまぐろ食べ放題コース」が登場いたします。

和食さと「天然めばちまぐろ食べ放題」の3つのポイント！

(1)天然まぐろを味わい尽くす！「まぐろのお造り」が食べ放題!!

(2)定番の「赤身にぎり」の他、アレンジ寿司もご用意！天然まぐろを色んなお寿司で味わえます。

(3)「まぐろの山かけ」や「まぐろのユッケ仕立て」など、めばちまぐろを使用したバラエティ豊かな料理を多数ご用意！

(1)天然まぐろを味わい尽くす「まぐろのお造り」が食べ放題!!

本フェアのめばちまぐろは、大きさと鮮度にこだわり、厳選したものを使用。

本コースではそんな「まぐろのお造り」が食べ放題でお楽しみいただけます。まぐろの旨味を心ゆくまでご堪能ください。

(2)定番の「赤身にぎり」の他、アレンジ寿司もご用意！

天然めばちまぐろの「赤身にぎり」の他、丁寧に炙ったまぐろに薬味を添えた「炙りにぎり」、ガーリックの風味とザクザクとした食感がたまらない「ザクザク醤油にぎり」、店仕込みの漬けまぐろを長芋と一緒にお召し上がりいただく「まぐろと長芋の手巻き寿司」の4種類のお寿司をご用意。こだわりの天然まぐろのお寿司を心ゆくまでお楽しみください！

(3)めばちまぐろを使用したバラエティ豊かな料理をご用意！

旨辛な味がたまらない「混ぜて食べるまぐろキムチ」や、なめらかなとろろと天然まぐろが絡み合う「まぐろの山かけ」、特製だしで炊きこみ旨味がさらに増した「まぐろしぐれ煮」など、おつまみにもぴったりな逸品料理に仕立てました。また丼物には「まぐろの山かけ丼」もご用意！その他にもこだわりの天然めばちまぐろ料理をお楽しみください。

【コース概要】

■さと式焼肉 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース

大人お一人様 5,090円(税込5,599円)

■さとしゃぶ・さとすき 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース

大人お一人様 4,790円(税込5,269円)

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(201店舗)

■販売期間： 2026年4月9日(木)～5月27日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

※めばちまぐろは部位によって色味が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。

■和食さとの人気の食べ放題コース

和食さとの食べ放題は、しゃぶしゃぶ/すき焼き/さと式焼肉が120分食べ放題の3つのコースをご用意しています。その中でも人気の「さとしゃぶ牛＆豚プレミアムコース」では、鍋食材やお寿司など一品料理を合わせて約100品以上が食べ放題です。さらに、自分で作る「ソフトクリーム」は、ソースやトッピングも自由に選んで食べ放題なところが人気のヒミツです。

自由に楽しめる和食さとの「食べ放題」で、家族や仲間と団らんの時間をお過ごしください。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

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