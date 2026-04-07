すっきりおいしく、暑い日にゴクゴク　熱中症対策にも適した「レモネード」を新発売

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「レモネード」を4月20日（月）より発売しますので、お知らせいたします。

「レモネード」は、適度な酸味と甘みのバランスを追求し、暑い季節にもゴクゴク飲める、すっきりとした味わいに仕上げました。さらに、体にうれしいビタミンCを配合しています。

また、ナトリウムを40mg以上（100ml当たり）配合し、熱中症対策※にも適した飲料です。

のどの渇きを癒したいときはもちろん、疲れを感じたときや塩分補給にも適した一本です。暑い季節にぴったりな、すっきりとした味わいをぜひお楽しみください。

※ 本商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40～80mg（食塩相当量として 0.1～0.2g）を含有する清涼飲料水です。

●商品特長

「レモネード」

◆適度な酸味と甘みでゴクゴク飲める、すっきりとした味わいです。

◆ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上配合し、熱中症対策としても飲用可能です。

◆体にうれしいビタミンCを配合しています。

●商品概要

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊

ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552