経済産業省 近畿経済産業局発行の INVEST JAPAN, INVEST KANSAI「高度外国人材編」でG.A.グループを紹介

G.A.グループ株式会社

G.A.グループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 今泉 真徳）は、経済産業省 近畿経済産業局が令和8年（2026年）3月26日に発行した、対日投資・対関西投資促進冊子INVEST JAPAN, INVEST KANSAI 分冊版「高度外国人材編」に、高度外国人材の活用・定着に関する先進的な事例企業として掲載されましたことをお知らせいたします。

掲載の背景と内容

近畿経済産業局では、関西のビジネス環境の魅力を国内外に発信するため、分野別の分冊版レポートを発行しています。今回発行された「高度外国人材編」では、日本国内での活躍が期待される高度外国人材の受入れ体制や、多様性を活かした組織運営に取り組む企業が紹介されています。

G.A.グループは、グローバルな視点を持った専門人材の採用と、その能力を最大限に発揮できる環境整備を積極的に進めてまいりました。今回の掲載では、当社の多様性のある組織づくりやお互いをリスペクトするフラットな企業文化が、地域経済の活性化や企業の国際競争力強化に資するモデルケースとして評価されました。

公開資料の詳細

資料名： INVEST JAPAN, INVEST KANSAI 分冊版「高度外国人材編」

発行元： 経済産業省 近畿経済産業局

発行日： 令和8年3月26日

資料ダウンロード :https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/_INVEST_support_info/2025invest/2025_jpn_global_talent.pdf

今後の展望

G.A.グループは今後も、国籍を問わず多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが共創する組織づくりを推進し、持続可能な社会の実現とイノベーションの創出に貢献してまいります。

G.A.グループ株式会社

所在地： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー5階（東京本社）

代表取締役：今泉 真徳

事業内容：外国人材紹介/派遣事業、支援（ベトナム・インドネシア・ミャンマー・フィリピン等）、特定技能外国人向け求人サイト運営、日本語教育支援事業、ベトナム進出支援

URL：https://gagr.co.jp/

外国人材採用支援サービス

G.A.グループが提供する、外国人材採用支援サービスでは、特定技能外国人から、高度専門人材（技術・人文知識・国際業務）まで、ベトナム・インドネシアを中心としたアジア各国の外国人材採用に関するソリューションをワンストップで提供しています。日本語能力に加え、日本の企業文化への適応力を見極める独自の選考プロセスにより、ミスマッチの少ないマッチングを実現。複雑なビザ申請のサポートから入国・入社後の生活支援、定着に向けたフォローアップまで包括的に支援し、製造業・介護業・運送業など幅広い業界の持続的な成長をバックアップしています。詳細は以下のURLをご覧ください。



URL：

https://gagr.co.jp/service01/

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https://gagr.co.jp/service03/

https://gagr.co.jp/haken/