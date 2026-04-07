【本日発売】「酷くしないで 小鳥遊彰編」(著：ねこ田米蔵)が表紙で登場！ マガジンビーボーイ5月号は4月7日発売！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、ねこ田米蔵先生が表紙の雑誌「マガジンビーボーイ2026年5月号」を4月7日に発売いたします。https://www.b-boy.jp/magazine/234958

MAGAZINE BE×BOY 2026年5月号

[月刊コミック誌]読みたい恋がいっぱいしあわせBOYS LOVEマガジン「マガジンビーボーイ」最新号！

表紙：ねこ田米蔵

発売日：2026/4/7

定価 ：847円（税込）

レーベル：MAGAZINE BE×BOY

発売：リブレ

豪華執筆陣！

ねこ田米蔵、Arinco、犬野まげゆいし、CTK、茂こつ、和時シキ 原作/あかつき雨垂 キャラクター原案/相葉キョウコ、佳門サエコ、御自愛、寿たらこ、琢磨、田中鈴木、永乃あづみ、七生えむ、ななつ、喃喃、望海、ハシモトミツ、不治ノマンシン、三日ミタ、りちゃ

予告と内容が一部変更になりましたこと深くお詫び申し上げます。

ねこ田米蔵先生「酷くしないで 小鳥遊彰編」

約束の同棲に至るまでの甘い時間…縞川×彰編スタート！

御自愛先生「むすんで、ほつれて、からまって」

帰省2日目。糸との過去に縛られる芥が近所で見つけたのは…

Arinco 先生「Kiss me crying」

乃亜と共に音楽番組MCを務める人気アイドル・ジェヒョク

彼が抱える秘密とは…？

永乃あづみ先生「うなじに恋の痕」

運命の番vs今も好きな元番、三角関係オメガバース！

寿たらこ先生「SEX PISTOLS」

国政への自分の気持ちを再び自覚したノリ夫は…

喃喃先生「この旅が終わる頃」

親友として過ごしてきた18年。

それが喜多の告白によってひっくり返りだすと…？

佳門サエコ先生「これから俺は、後輩に抱かれます」

すれ違いから、軟禁され仕事放棄を迫られてー!?

CTK先生「Dance of the SUN」

躍動のダンスBL――物語はいよいよクライマックス！

三日ミタ先生「遥来くん家の戀事変」

強面忠義ヤクザ×わがまま一途坊、お付き合い中なのに付き合う前と変わってない!?

茂こつ先生「きみと咲かせるウエディング」

お互いを意識し合う中、染谷の自宅へ連れ込まれた宮原だったが…？

不治ノマンシン先生「ヒトリジメクライシス」

ハルとるきの関係を知ったライト、少し様子がおかしくて？

犬野まげゆいし先生「ゴミ溜めのガーネット」

不安を抱える沙羅に寄り添う叶瑛の提案は…？

七生えむ先生「ひだまりの情夫たち」

類の元を去った巳波だったが…感動の最終回！

琢磨先生「アンチ・ダイナミクス！」

Subに襲われる――危機的状況の紫乃は!?

望海先生「終電待ちのバスルーム」

読切にて初登場！

セフレ関係から始まるオフィスラブ！

ななつ先生「またこの部屋で恋をする」

別れたいと告げた彼女の部屋に駆け付けると、見知らぬ男が!?

りちゃ先生「タメにならない恋愛説法」

パワハラ部長に手を焼く佐原。いつもならおちょくる空井だが…？

田中鈴木先生「アイツの大本命」

ひとり、イギリスの某施設に佐藤は戻り……。

ハシモトミツ先生「須田先輩はオトせない」

3/18発売コミックスの第1話を特別掲載！

和時シキ先生，原作/あかつき雨垂先生，キャラクター原案/相葉キョウコ先生「敗北魔王、勇者の末裔と500年後の社会復帰」

3/18発売コミックスの第1話を特別掲載！

5月のマガビー掲載作コミックス発売情報

恋愛操作 9

著：蓮川 愛

2026年4月10日発売

定価: 823円（税込）

インテリアデザイナーの山代は、仕事で知り合ったJIRIのオーナーである奥村と駆け引きめいた大人の恋を演じていた。だが、気付けば互いに惹かれあう秘密の恋人同士に。そんなクールな山代は、いつまでたっても自分の本音を奥村に伝えきれずにいたが…!? 仕事も恋も、すべてに真剣な彼らが、自分達の幸せを求めて選ぶ未来とは…!? 他にも大人気の笹谷と一ノ瀬、高橋と黒川、鷹宮と亜澄。そして奥村の謎めいた秘書の式。それぞれの四季を通して、今、彼の未来が綴られて―――…。

遂に感動の最終巻!!

神様なんか信じない僕らのエデン 4

著：一ノ瀬 ゆま

2026年4月10日発売

定価: 889円（税込）

二度目の発情を迎えた西央と喬は

親をなんとか説得し部屋に籠り続ける。

圧倒的なフェロモンを前に、喬は”ある衝動”に突き動かされて――!?

そして、西央を形作った過去の出来事も明らかに。

人類初のαとΩを描くオメガバース創世記、衝撃展開！

ねこ田米蔵先生の表紙イラスト図書カードが当たる愛読者プレゼント

アンケートに答えると下記豪華賞品が当たるマガビー愛読者プレゼント実施中！

各先生への熱いメッセージお待ちしています。

１.表紙イラスト図書カード500円分 5名様

２.QUOカード1,000円分 10名様

＜応募のきまり＞

巻末アンケートハガキ、もしくはWEBアンケートにて１.～２.の賞品いずれかを選択いただき、ご応募ください。そのほかの方法で応募されても無効になりますのでご注意ください。

＜〆切＞

はがき：4月30日(木)消印有効

WEB：4月30日(木)23:59までに送信いただいたもの

＜WEBアンケート＞

https://bit.ly/4lMnC9Y

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株式会社リブレとは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」

私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

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