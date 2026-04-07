昨年の人気商品「3Dアイス」がひとくちサイズの詰め合わせになって登場！4つの味を楽しめる「3Dフルーツポップス」が新発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、棒付きのひとくち商品として楽しめる「3Dフルーツポップス」を、全国のセブン‐イレブンにて4月14日（火）より先行発売いたします。

「3Dフルーツポップス」は、昨年12月の発売時にご好評をいただきました立体型が特長の「3Dアイス」をひとくちサイズにした商品です。マンゴー、もも、ぶどう、いちごの4種のフレーバーを詰め合わせたアソートとして展開します。フルーツをかたどった立体的な形状はそのままに、思わず写真を撮りたくなるようなかわいらしい見た目が特長です。ひとくちサイズで食べやすく、一度にさまざまなフルーツの味わいを楽しめます。一度「3Dアイス」を食べてみたかったという方も、この機会にぜひお楽しみください。

SNSで話題の3Dアイスがアソートセットになって登場！

■3Dフルーツポップス

価格：498円（税込537.84円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

メーカー：GoldStar

本物のフルーツのような立体的な見た目が話題

「3Dアイス」は、立体的な形が特長のフルーツアイスです。SNSでも映える見た目が話題となり、多くの注目を集めました。華やかな見た目だけでなく、フレッシュでなめらかなくちどけもお楽しみいただけます。

4つの味のアソートセット

今回セブン‐イレブンにて先行発売する「3Dフルーツポップス」は、マンゴー、もも、ぶどう、いちごの4つの味を詰め合わせたアソートセットです。棒付きのひとくちサイズで、手軽にお楽しみいただけます。4つの味わいを一度に楽しめるバラエティ豊かなラインアップです。

担当者コメント

今回セブン‐イレブン店舗で先行発売する「3Dフルーツポップス」は、SNSでも話題となった立体的なフルーツアイスを、より手軽に楽しんでいただける商品です。見た目の楽しさとともに、マンゴー、もも、ぶどう、いちごの4つのフルーツの味をアソートでお楽しみいただけます。話題のフルーツアイスをいち早く手に取り、ぜひその魅力をご体感ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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