「楽天ペイ」、アンドエスティが運営するウェブストア「and ST」で利用可能に

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、株式会社アンドエスティ（以下「アンドエスティ」）が運営するウェブストア「and ST」において、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」（注1）が、本日より利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「and ST」において「楽天ペイ」（注1）で支払いができるようになり、支払い金額に対して最大1.5%（注2）の「楽天ポイント」が還元されます（注3）。

「and ST」では「楽天ポイント」オンラインが利用可能となっており、「and ST」会員IDと楽天IDを連携すると、200円（税抜）の支払いに対して1ポイントの「楽天ポイント」が進呈されます。「楽天ポイント」オンラインと併せて利用することで、支払い金額に対して最大2%の「楽天ポイント」が還元され、決済時には、「楽天ポイント」を利用することも可能です。

アンドエスティを含むアンドエスティHDグループは、これまで楽天グループ株式会社が運営する「Rakuten Fashion」に参加し、「楽天Edy」「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」「楽天ポイント」オンラインを導入するなど、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、新たに「楽天ペイ」（注1）を「and ST」に導入することで、利用者のさらなる利便性向上を目指します。

楽天ペイメントは今後も、キャッシュレス決済を利用できる機会を拡大し、よりおトクで利便性の高い支払い体験を利用者に提供すべく、サービスの向上を図っていきます。

（注1）「楽天ペイ（オンライン決済）」が対象となります。

（注2）ポイント還元には条件があります。ポイント還元の条件は、以下詳細ページをご確認ください。

https://checkout.rakuten.co.jp/

（注3）「and ST」内で「楽天ペイ」利用時に「楽天ポイント」が貯まるのは、「楽天キャッシュ」「楽天ポイント」「楽天カード」「楽天銀行デビットカード」での支払いに限ります。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上