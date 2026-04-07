スマホ・PC等買取販売「じゃんぱら 府中ル・シーニュ店」2026年4月24日オープン予定！

株式会社じゃんぱら

株式会社じゃんぱら（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 直純）が展開するスマホ・パソコンの買取・販売「じゃんぱら」は、「じゃんぱら 府中ル・シーニュ店」を2026年4月24日（金）にオープン予定です。

店舗概要

京王線府中駅直結でアクセス抜群！駅前複合商業施設「武蔵府中ル・シーニュ」内3Fにじゃんぱらがオープンいたします。

周辺ではJR沿線の立川、吉祥寺に店舗がございますが、京王線沿線への出店は終点の新宿を除いて初となります。沿線へお住まいのお客様がさらにご利用いただきやすい店舗体制を築き、中古スマートフォンやデジタル家電などの販売・買取をご提案することで、皆様のデジタルライフをサポートしてまいります。

オープン記念セール企画中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82671/table/45_1_817ca773f99ea850359245afbaf51aa5.jpg?v=202604070951 ]

オープンを記念した各種セールやキャンペーン、イベントを企画中です。

内容や日程などの最新情報は、弊社WEBサイトおよびSNSにて随時ご案内いたします。

じゃんぱらWEBサイト :https://www.janpara.co.jp/店舗Xアカウント :https://x.com/janpara_jflじゃんぱらについてじゃんぱらロゴ

https://www.janpara.co.jp/

全国に17都道府県、57店舗を展開中（2026年4月現在）の「じゃんぱら」は、買取・販売を通じてお客様に「いつでも」「手軽に」「安心して」頼っていただける店舗を目指しております。

「じゃんぱら」はより多くのお客様にご利用いただくために買取・販売・サービスを強化し、業界をリードしてまいります。

じゃんぱら会員サービス(https://www.janpara.co.jp/contents/members/)

お持ちのデバイスを管理できる「持ち物リスト」や保証期間の延長、限定キャンペーン/クーポンの発行など、便利でお得な機能や特典を受けられる登録無料の会員サービスです。

分割買取(https://www.janpara.co.jp/contents/keitaisb/)

中古業界初！分割支払い中のモバイル通信端末でも買取可能な「分割買取サービス」（ビジネス特許取得・特許第4919197号）。分割支払い中でも完済品と同等額で買取いたします。

おまかせ宅配買取(https://www.janpara.co.jp/contents/omakasekaitori/)

オンラインでの本人確認（eKYC）を採用、面倒なご来店や書類手続きの必要なく、ご自宅やコンビニ、宅配ロッカーなどから買取依頼品を発送できるオンライン買取サービスです。

じゃんぱらあんしん保証(https://www.janpara.co.jp/contents/anshinhosho/)

突然のアクシデントによる物損や水没故障に対応。中古スマートフォン、タブレット、パソコンをより安心してご利用いただくための追加保証サービスです。

なめらかガラスコーティング(https://www.janpara.co.jp/contents/coating/)

硬度10Hのガラス被膜でお使いのデバイスをキズや汚れから守ります。撥水・撥油効果のあるなめらかシリコン層で、指紋付着防止や指滑りもスムーズに。

iPhone修理サービス(https://repair.janpara.co.jp/)

画面割れやバッテリー劣化を解決し安心してご利用いただけます。

じゃんぱらは総務省登録修理業者です。（電気通信事業法：T000018、電波法：R000018）

【他社商標に関する表示】

本プレスリリース内に記載されている会社名およびブランド、サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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