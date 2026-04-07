新生活応援！エバークックのツルすべフライパンが発売15年を記念して1,500名様に当たる特大キャンペーン開始 ～料理メディア「Nadia」タイアップ限定カラー登場～

株式会社ドウシシャエバークック15年目記念キャンペーン

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、Nadia株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：葛城 嘉紀、以下 Nadia）とタイアップし、発売15年目を迎えるキッチンブランド「evercook（エバークック）」のフライパンが1,500名様に当たるプレゼントキャンペーンを4月7日（火）より実施します。

URL：https://oceans-nadia.com/special/present-evercook15thanniversary

『evercook（エバークック）』は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供しています。2012年の発売開始から15年目を迎え、累計販売枚数は800万枚（※ドウシシャ出荷ベース 2025年4月末時点）を超えました。ツルすべの使い心地が長持ちすることから、長期愛用者やリピーターが多いのが特長です。

フライパンは毎日の料理に欠かせない道具。たくさん使うからこそこびりつきなどにお悩みの方も多くいらっしゃいます。evercookブランド15年目を記念して、より多くの方に料理も片付けも快適なevercookのフライパンをお試しいただきたく、1,500名様にフライパンが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

【キャンペーン概要】

Nadia（ナディア）サイト内のキャンペーンページより、フライパンに関するアンケートにお答えいただいたのち、ご応募ください。

応募期間：2026年4月7日（火）15:00 ～ 2026年4月28日（火）15:00

当選人数：1,500名様

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

※詳細は上述のキャンペーンページよりご確認ください。

【プレゼント商品】

evercook（エバークック）

ガス火・IH対応 フライパン 26cm アプリコットベージュ 1点

◆こびりつきにくいから料理がきれいにできる

evercookは独自のふっ素樹脂コーティングでツルすべが長持ち。こびりつきにくいから、オムライスや焼きそばもツルっときれいに盛り付けできます。

◆洗い物が楽ちんだから時短になる

ツルすべのふっ素樹脂コーティングが調理物のこびりつきを防いでくれるから、ゴシゴシとこする必要も、つけ置きをする必要もありません。少ない洗剤と水で簡単に洗い物ができるので、次の作業にすぐに取りかかれます。

◆Nadia限定デザイン

アプリコットベージュの本体に木目ハンドル。

かわいいデザインで毎日の料理や片付けも気分が上がります。

【料理メディア「Nadia」について】

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。