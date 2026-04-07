【新発想・簡単パンレシピ】オーブン不要でフライパン1つで全工程が完結！『がんばらなくても、絶対おいしい！フライパンパン』発売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、人気パン研究家・吉永麻衣子さんによる最新刊『がんばらなくても、絶対おいしい！フライパンパン』(https://www.amazon.co.jp/dp/4074631776)を、2026年4月8日(水)発売いたします。

本書は、「パン作りはむずかしい」「オーブンがないとできない」という常識を覆し、フライパン1つで、材料を混ぜてから焼き上げまで完結する、驚くほど簡単でおいしい、お店みたいなパン作りを提案しています。特別な道具や長い時間は不要。誰でも自宅で手軽に、憧れの焼き立てパン生活を始められる一冊です。

「オーブン不要」で、パン作りのハードルを極限まで下げる

『がんばらなくても、絶対おいしい！フライパンパン』

自宅でパンを作る「おうちパン」が人気を集める一方で、「オーブンが必要」「工程が多くて大変」といった理由であきらめてしまう人も少なくありませんでした。

本書では、そんなパン作りの常識をフライパン1つで解決。コンロさえあれば、特別な道具を持たない初心者でも、失敗することなく本格的なパンを焼くことができます。

タイパ重視の現代にぴったりな「時短＆簡単」レシピ

最大の特徴は、「フライパンの中で完結」すること。材料を混ぜ、発酵させ、焼くという全ての工程がフライパン1つで行えるため、キッチンが汚れず、洗い物が少なく、調理時間も大幅に短縮できます。「がんばらなくても」おいしいパンが作れる、現代のライフスタイルに寄り添ったレシピ集です。

食事パンからおやつパン、ベーグルまで。充実の65レシピ

朝食や昼食にぴったりの「食事パン」、子どもが喜ぶ「おやつパン」、もちもち食感の「ベーグル＆ドーナツ」、さらには話題の「米粉パン」まで、バリエーション豊かな65レシピを掲載。くわしい工程写真付きで、さらに火加減マークつきで、初めてパン作りに挑戦する方でも安心して作ることができます。

おいしい組み合わせのレシピが豊富！

著者プロフィール

黄金コンビ【くるみ＆カマンベールパン】パン生地と甘いあんの組み合わせが絶妙！【あんデニッシュ】生フルーツを後のせして【フルーツデニッシュ】

吉永麻衣子（よしなが まいこ）

パン研究家。「日々のパン」代表。200名の講師とともに全国で活動中。「ごはんを炊くような気持ちで、パン作りを楽しんでほしい」と、忙しい人でも毎日焼けるパンを考案し大好評。その分かりやすく、おいしくて失敗しないレシピは、多くのパン作り初心者から上級者まで、絶大な支持を集めている。書籍は本書で合計26冊となる。

YouTube、Instagram、オンライン教室にてレシピ公開中。著書に『冷蔵庫で作りおきパン いつでも焼き立て』『はじめてでも失敗しない！絶対おいしい！おうちパン教室』『はじめての子どもパン教室』（すべて主婦の友社）のほか、2023年には『パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ』、さらに2025年には『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』（ともに料理：吉永麻衣子、原作：柴田ケイコ）が、料理レシピ本大賞 の、こどもの本賞を2回受賞。今最も注目されるパン研究家のひとり。「日々のパン」https://hibinopan.jp/

書誌情報

・タイトル： がんばらなくても、絶対おいしい！フライパンパン

・著者： 吉永麻衣子

・判型・ページ数：AB判・カラー112P

・定価：1,870円（税込）

・ISBN：978-4-07-463177-3

・発売日： 2026年4月8日(水)

・出版社： 主婦の友社

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4074631776

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18522664

※電子書籍あり

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