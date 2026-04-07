複数の再生機器の切り替えがリモコンでスムーズに。ディスプレイ1台で映画やゲームを楽しめるHDMI切替器を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、リモコンで簡単に切り替えながら、1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる、最大4台のHDMI(R)機器を接続可能なHDMI切替器を4月中旬より新発売いたします。

最大4K60Hzに対応し、高精細な映像をお楽しみいただけます。映画や音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドで楽しめるだけでなく、ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続にも対応しています。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズで、放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。

最大4K60Hzの映像出力!

リモコン操作で4台の機器の切り替えが可能なHDMI切替器

- 最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで接続機器を切り替えながら1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。- 本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からも操作できます。- HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)から選べます。- 最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。- HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。- ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。- 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。

幅広い機器に対応!ゲームも映画も高画質で楽しめる!

- DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby TrueHDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドで楽しめます。- ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R) 5/4 Pro/4、Nintendo Switch(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast withGoogle TV(4K)の動作対応検証済みです。- Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※PlayStation(R)5の接続時は4K60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K120Hz解像度には対応していません。- 電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

型番：DH-SW4KB41BK

価格：\5,580（店頭実勢価格）\5,073（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DH-SW4KB41BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260407-03/

ご購入はこちら

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550428996.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550428996.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一