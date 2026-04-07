株式会社アンドエスティ、WEBストア「and ST」に新たな決済「楽天ペイ」を導入

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO：櫻井 裕也、以下「アンドエスティ」）が運営するWEBストア「and ST」において、楽天ペイメント株式会社（以下、「楽天ペイメント」）が運営するキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ（オンライン決済）」を2026年４月7日（火）より導入することをお知らせいたします。

WEBストア「and ST」は、さらなる利便性の向上を目指し、新たな決済手段として「楽天ペイ」を導入いたします。今回の導入により、日常的に「楽天ペイ」をご利用のお客さまは、「and ST」でのお買い物においてよりスムーズでスピーディーな決済が可能となります。

現在、アンドエスティはアンドエスティHDグループ内のアダストリアブランドに加え、バリエーション豊かな外部ブランドの出店（オープン化）を戦略的に推進しております。このオープン化と「楽天ペイ（オンライン決済）」の導入により、お客さまへより快適な購買環境と新しいファッション体験を通じて、プラットフォームとしてのWEBストア「and ST」の価値最大化を図って参ります。

■「楽天ペイ」導入の背景

アンドエスティを含む株式会社アンドエスティHDグループは、これまで楽天グループが展開する様々なサービスとの連携を進めてきました。この度の「楽天ペイ（オンライン決済）」の導入により、便利なお買い物体験を提供するとともに、お客さま一人ひとりに寄り添い、今後もファッションの枠を超えた、サービスの拡充に努めてまいります。

＜これまでの取り組み＞

・IC型電子マネー「楽天Edy」導入

・ファッション通販サイト「Rakuten Fashion」への出店

・キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」店舗導入

・「楽天ポイントカード」および「楽天ポイント」オンラインをWEBストアand STに導入

■サービス詳細

新規利用開始店舗：WEBストア and ST

サービス開始：2026年4月7日 12時

ポイント付与詳細：

- 支払い金額に対して最大1.5％（注１） の「楽天ポイント」が還元されます。（注2）- 「楽天ポイント」オンラインと併せて利用することで、支払い金額に対して最大2％（注１）の「楽天ポイント」が還元され、ダブルで「楽天ポイント」をためることが可能です。- 決済時に、「楽天ポイント」を利用することも可能です。

（注１）ポイント還元には条件があります。ポイント還元の条件は、以下詳細ページをご確認ください。https://checkout.rakuten.co.jp/

（注2）「and ST」内で「楽天ペイ」利用時に「楽天ポイント」が貯まるのは、「楽天キャッシュ」「楽天ポイント」「楽天カード」「楽天銀行デビットカード」での支払いに限ります。

■楽天ペイメント株式会社について

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（※1）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（※1）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

（※２）記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

URL：https://payment.rakuten.co.jp/

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などをはじめとするグループブランドに加え、バリエーション豊かな外部ブランドが集結。多様なライフスタイルを提案するアンドエスティHDグループのWEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play fashion!プラットフォーム」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：櫻井 裕也)は、多様なブランド・カテゴリーが融合するファッションプラットフォーム「and ST（アンドエスティ）」を運営しています。 私たちは、ファッション・テクノロジー・コミュニティを掛け合わせ、「買い場」から「遊び場」への進化と、買い物そのものを熱狂的な体験へと変える「リテールテイメント」の実現を目指しています。 自社・他社の枠を超えたパートナーシップを軸に、ECのみならず様々なソリューションをオープンに提供することで、誰もがそれぞれのライフスタイルを楽しみ、繋がることができるエンタメ性の高い共創コミュニティを創出していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞ https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/