【イベント開催】欧州発ゴルフブランドCHERVO＆J.LINDEBERGが日本橋高島屋にてPOPUP開催。CHERVO日本上陸20周年を記念した限定企画も｜4月15日（水）～21日（火）

株式会社グリップインターナショナル

株式会社グリップインターナショナル（本社：兵庫県神戸市、代表取締役会長兼社長：桑田隆晴）は、イタリア発プレステージゴルフウェアブランド「CHERVO（シェルボ）」と、スウェーデン発ブランド「J.LINDEBERG（ジェイリンドバーグ）」の期間限定POPUPイベントを、2026年4月15日（水）～21日（火）まで、日本橋高島屋本館1階 正面イベントスペースにて開催いたします。

CHERVO&J.LINDEBERG 日本橋高島屋POPUP ヴィジュアル

■＜注目ポイント＞

・CHERVO：世界に一つだけのポロシャツが作れるワッペンカスタマイズ企画を実施

・J.LINDEBERG：ゴルフウェアに加え、POPUP限定ファッションラインを展開

・高島屋限定商品を発売

・欧州発2ブランドの世界観を一度に体験できる特別イベント

■イベント開催の背景

CHERVOは今年、日本上陸20周年を迎えました。2007年より日本橋高島屋にて展開し、上質を求める大人のゴルファーから長年支持を受けてきました。

独自開発の高機能素材と洗練されたデザインを兼ね備えたコレクションは、ゴルフシーンにとどまらず日常にも溶け込むラグジュアリーなスポーツスタイルとして進化を続けています。

また、J.LINDEBERGは「ファッションとスポーツをつなぐ」ブランドとして、世界中のアスリートやファッション感度の高いユーザーから支持されるグローバルブランドです。

日本ではゴルフウェアブランドとしての認知が高い一方で、本来はファッション・アクティブウェア・ゴルフを横断するライフスタイルブランドとして展開しています。

今回のPOPUPでは、ゴルフウェアに加え、デニムやTシャツなどの限定ファッションラインも展開し、ブランドの新たな魅力を発信いたします。

近年、百貨店においても「スポーツとファッションの融合」によるライフスタイル提案への関心が高まる中、従来のゴルフ顧客に加え、ファッション感度の高い新たな顧客層へのアプローチを目的として、本イベントを開催いたします。

上質な顧客層が集う日本橋高島屋にて、ヨーロッパブランドならではの美意識と機能性を体感いただく機会を創出いたします。

■イベント内容

＜CHERVO＞

・2日間限定 ワッペンカスタマイズ企画

世界に一つだけのオリジナルポロシャツを制作可能

対象のポロシャツをご購入いただいた方にCHERVO オリジナルワッペンをその場でお取り付けします。

開催日時

2026年4月18日（土）・19日（日）

1部：11：00-13：00

2部：14：00-17：00

・購入特典

税込55,000円以上ご購入でオリジナルスカーフをプレゼント

・PUPUP限定商品展開

CHERVO ワッペンカスタマイズイベント開催 ※画像はイメージです。

＜J.LINDEBERG＞

・購入特典

税込33,000円以上ご購入で冷感シートをプレゼント

・POPUP限定ファッションライン（デニム／Tシャツ等）を展開

J.LINDEBERG 冷感シート ※画像はイメージです。

＜日本橋高島屋限定商品＞

CHERVO限定商品

コットン×カシミヤの上質な肌触り。ポロカラーで品格と遊び心を両立した、大人のためのニット。\42,900 カラー：ホワイト・グリーン・サックス・ネイビー 品番：031-153424WAYストレッチ×撥水・防風。天候に左右されない、機能美ブルゾン。\75,900 カラー：ホワイト・グリーン・ネイビー 品番：032-553124WAYストレッチ×撥水・防風。動きやすく、洗練された一着。\74,800 カラー：ホワイト・グリーン・ネイビー 品番：032-45373

J.LINDEBERG 限定商品

リネン100％。軽やかに着る、大人のリラックスポロニット。\29,700 カラー：ホワイト・ネイビー 品番：077-25344上品に着る、快適モックネック。\25,300 カラー：ホワイト・オフホワイト・ブラック・ネイビー 品番：077-25440軽やかなウォッシュが魅力のライトデニム。\45,100 カラー：ブルー 品番：077-75318クリーンな印象のホワイトデニム。\45,100 カラー：ホワイト 品番：077-75320

※いずれも数量限定、なくなり次第終了

■POPUP開催概要

開催期間：2026年4月15日（水）～4月21日（火）

開催場所：日本橋高島屋 本館1階 正面イベントスペース

CHERVO ロゴCHERVOについて

CHERVOは、ゴルフコースを彩り、余暇を楽しむためのイタリア発プレステージスポーツウェアブランドです。革新的な素材開発と高品質なものづくりにより、ゴルフにおける機能性とエレガンスを両立。ゴルフシーンだけでなく日常にも自然に溶け込む「CHIC-TECH」スタイルで、あらゆるシーンにおいて快適で洗練された装いを提案します。

・ブランドURL：https://www.grip-inter.com/contents/chervo

・公式オンラインストア：https://www.grip-inter.com/shop/c/cCH

・Instagram：https://www.instagram.com/chervo_japan/

・ショップリスト：https://www.grip-inter.com/contents/shoplist/chervo

J.LINDEBERG ロゴJ.LINDEBERGについて

1996年、スウェーデン・ストックホルムで誕生。J.LINDEBERGは、ファッションとスポーツの架け橋となることをコンセプトに、洗練されたデザインと高機能性を融合したグローバルブランドです。現在は35か国以上で展開され、世界中の高級百貨店や専門店で販売されています。

・ブランドURL：https://www.grip-inter.com/contents/jlindeberg

・公式オンラインストア: https://www.grip-inter.com/shop/c/cJL

・Instagram: @jlindebergjapan URL: https://www.instagram.com/jlindebergjapan/

・ショップリスト https://www.grip-inter.com/contents/shoplist/jlindeberg

当社は、多くの方々とコラボレーションで着ていただく方の喜びをできるだけ大きいものにするブランドを創り上げてゆくことを目標に2001年神戸にて起業いたしました。『ゴルフウェアのマーケットに新しい風を』というスローガンを掲げ、『ゴルフウェアにエレガンスを』というコンセプトに基づき、多彩なテイストのブランドを展開しています。

企業概要

GRIP INTERNATIONAL ロゴ[表: https://prtimes.jp/data/corp/84002/table/108_1_4b59efd4cc27508aade4939bab0245cd.jpg?v=202604070351 ]