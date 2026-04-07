「【裁決事例から学ぶ相続対策】相続人により引き出された現金が問題となった事例」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年4月14日（火）より「【裁決事例から学ぶ相続対策】相続人により引き出された現金が問題となった事例」セミナーを開催いたします。

相続税の申告において、被相続人の預金から生前に引き出された資金が「不当利得返還請求権」とみなされ、財産計上漏れとして更正処分を受けるケースは少なくありません。

本セミナーでは、一度下された更正処分が審査請求によって取り消された実際の裁決事例を詳しく解説いたします。当局の判断が覆った要因を整理し、将来の税務調査リスクを抑えるための対策を、専門家の視点からお伝えいたします。

【裁決事例から学ぶ相続対策】相続人により引き出された現金が問題となった事例詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260414?k3ad=prt

セミナー概要

■セミナータイトル：

【裁決事例から学ぶ相続対策】相続人により引き出された現金が問題となった事例

■開催日（期間）： 2026年4月14日（火）11時30分～2026年4月20日（月）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法： Webセミナー

■費用： 無料

■定員： なし

■講演トピック：

・事案の概要

・争点とお互いの主張

・審判所の判断

・分析と検討、具体的な対応策

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

■主催：辻・本郷 税理士法人

講師情報

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260414?k3ad=prt申込期限： 2026年4月13日（月）17時00分横瀬 稔（よこせ みのる）横瀬 稔（よこせ みのる）辻・本郷 税理士法人 町田事務所 チーフコンサルタント／税理士

大阪府岸和田市出身。町工場の工場作業員として勤務するかたわら、税理士試験学習を開始。その後、個人の税理士事務所・中堅税理士法人での勤務を経て、2021年6月辻・本郷 税理士法人に入社。現在、町田事務所にて相続税申告業務に従事。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

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