新生活者向け集客アプリ「RIRIFE」がマーケティングWeek春に出展
株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷 大樹、本社：大阪府中央区、以下、ClassLab.）は、2026年4月22日（水）から24日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek春」に出展いたします。
会場では、新生活者向け総合プラットフォームアプリ「RIRIFE（リリフ）」を紹介し、店舗様に向けた新しい集客・リピート促進の手法をご提案します。
◼️RIRIFEのご紹介
当社は「販促 EXPO」に出展し、新生活者向け総合プラットフォームアプリ「RIRIFE（リリフ）」をご紹介します。
RIRIFEとは
RIRIFEは、引越しや新生活を始めたばかりのユーザーに向けた総合プラットフォームです。周辺スポット情報の提供・ハザードマップの表示・新生活に役立つノウハウ記事、そしてクーポン機能など、新生活者が必要とする情報をひとつのアプリで提供します。
競合店舗より早く、新生活者をリピート客に
引越し直後のユーザーは、まだ近隣のお気に入り店舗が決まっていない時期です。RIRIFEを活用することで、そのタイミングに直接リーチし、いち早く自店舗のファンにすることができます。
RIRIFEを使った集客のポイント
- 無料で店舗情報・クーポンを掲載可能
初期費用なしで、すぐに新生活者へアプローチできます
- 引っ越し直後のユーザーに直接リーチ
クーポン掲載店舗をマップ上で優先的に表示することで、新生活者が「いつものお店」を決める前に、優先的に囲い込みができます
- 簡単操作の管理画面
独自開発のダッシュボードで、クーポンの追加・管理が簡単に行えます
- 顧客データを活用できる
来店頻度やクーポン利用傾向などのデータを店舗運営に活かせます
- リピート促進機能が充実
お気に入り登録機能やクーポン配信で継続来店を促進し、リピート率向上・客単価アップを実現します
◼️当日ブースでできること
展示会場では、以下の3つをその場でご体験いただけます。
- アプリの実機デモ
アプリの使いやすさを実際に操作してご確認いただけます。なお、昨年12月に新しくリリースされた検索機能の案内も可能です。
- 店舗管理画面の体験
操作性のよさを実際に触って確かめていただけます。
- その場で店舗登録
編集方法を丁寧にお伝えしながら、最短5分で実際に掲載まで完了できます。
スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお立ち寄りください。
◼️展示会概要
マーケティングWeek春は、マーケティングの戦略立案からデジタルマーケ・SNS・広告・販促・ブランド構築・CRM/CX・EC・営業DXまで、9つの専門展に300社以上が集結する、日本最大級のマーケティング総合展示会です。最新トレンドや成果につながる施策を、3日間で比較・体験・学べる場となっています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/146694/table/27_1_47dff7711ef1c66b81129d6553121fe0.jpg?v=202604070951 ]
◼️RIRIFEの詳細情報
アプリの詳細情報は、以下のページをご覧ください。
公式サイト：https://classlab.co.jp/rirife-coupon/
株式会社ClassLab.
■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹
■設立 ： 2019年4月
■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業
■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F
東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F
■HP ： https://classlab.co.jp/
■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp