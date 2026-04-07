新生活者向け集客アプリ「RIRIFE」がマーケティングWeek春に出展

株式会社ClassLab.

株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷 大樹、本社：大阪府中央区、以下、ClassLab.）は、2026年4月22日（水）から24日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek春」に出展いたします。

会場では、新生活者向け総合プラットフォームアプリ「RIRIFE（リリフ）」を紹介し、店舗様に向けた新しい集客・リピート促進の手法をご提案します。

◼️RIRIFEのご紹介

当社は「販促 EXPO」に出展し、新生活者向け総合プラットフォームアプリ「RIRIFE（リリフ）」をご紹介します。

RIRIFEとは

RIRIFEは、引越しや新生活を始めたばかりのユーザーに向けた総合プラットフォームです。周辺スポット情報の提供・ハザードマップの表示・新生活に役立つノウハウ記事、そしてクーポン機能など、新生活者が必要とする情報をひとつのアプリで提供します。

競合店舗より早く、新生活者をリピート客に

引越し直後のユーザーは、まだ近隣のお気に入り店舗が決まっていない時期です。RIRIFEを活用することで、そのタイミングに直接リーチし、いち早く自店舗のファンにすることができます。

◼️当日ブースでできること

RIRIFEを使った集客のポイント- 無料で店舗情報・クーポンを掲載可能初期費用なしで、すぐに新生活者へアプローチできます- 引っ越し直後のユーザーに直接リーチクーポン掲載店舗をマップ上で優先的に表示することで、新生活者が「いつものお店」を決める前に、優先的に囲い込みができます- 簡単操作の管理画面独自開発のダッシュボードで、クーポンの追加・管理が簡単に行えます- 顧客データを活用できる来店頻度やクーポン利用傾向などのデータを店舗運営に活かせます- リピート促進機能が充実お気に入り登録機能やクーポン配信で継続来店を促進し、リピート率向上・客単価アップを実現します

展示会場では、以下の3つをその場でご体験いただけます。

- アプリの実機デモアプリの使いやすさを実際に操作してご確認いただけます。なお、昨年12月に新しくリリースされた検索機能の案内も可能です。- 店舗管理画面の体験操作性のよさを実際に触って確かめていただけます。- その場で店舗登録編集方法を丁寧にお伝えしながら、最短5分で実際に掲載まで完了できます。

スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお立ち寄りください。

◼️展示会概要

マーケティングWeek春は、マーケティングの戦略立案からデジタルマーケ・SNS・広告・販促・ブランド構築・CRM/CX・EC・営業DXまで、9つの専門展に300社以上が集結する、日本最大級のマーケティング総合展示会です。最新トレンドや成果につながる施策を、3日間で比較・体験・学べる場となっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146694/table/27_1_47dff7711ef1c66b81129d6553121fe0.jpg?v=202604070951 ]

◼️RIRIFEの詳細情報

アプリの詳細情報は、以下のページをご覧ください。

公式サイト：https://classlab.co.jp/rirife-coupon/

株式会社ClassLab.

■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹

■設立 ： 2019年4月

■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業

■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F

東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F

■HP ： https://classlab.co.jp/

■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp