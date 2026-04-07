1000days*を卒業してから就学するまでのお子様の‘マナビ’の場「KIDS LABO」 「Color Harmony」をテーマにファミリアプリスクールの保育スタッフが監修・実施

株式会社ファミリア

詳細URL：https://familiar.co.jp/blogs/event/kidslabo_2604

株式会社ファミリア（所在地：神戸市中央区、代表取締役社長 岡崎忠彦）は、「Color Harmony」をテーマに子どものクリエイティビティをカタチにするワークショップを、ファミリア神戸本店・代官山店・プリスクール白金台にて、2026年4月から6月にかけて開催いたします。更に今年から、ファミリアプリスクールの保育スタッフがワークショップの監修・実施を担当します。

ファミリアは2015年に「子どもの可能性をクリエイトする」を新たな企業理念として制定しました。本理念のもと、ベビー・子どもの服作りだけでなく、「モノ」「コト」「マナビ」の体感を通して、子どもの可能性を豊かにするライフスタイルの提案に取り組んでおり、出産育児に関する情報発信やイベント開催をはじめ、プリスクールの運営やレストランでの食育など、様々な分野から子どもに関わる環境にアプローチしています。

本企画は、衣料のシーズンテーマと連動し、様々なアーティストや作品からインスピレーションを受けて、子どもたちの発達に合わせたカリキュラムで手を動かし学べるイベントとして企画いたしました。2026年4～6月は「Color Harmony」をテーマに、お皿やランチョンマットをつくるワークショップを開催。様々な色の重なりを楽しみながら、自分だけのカラフルな作品を作ることができます。この機会にぜひ、子どもたちの可能性をクリエイトする新たなワークショップイベントをお楽しみください。

*1000daysとは…妊娠してから出産までの約270daysと、あかちゃんが生まれてから、2歳のお誕生日を迎えるまでの約730daysを合わせた期間

- お皿をつくろう

カラフルなクマちゃんのお顔が描かれたオリジナルのお皿をつくろう！型やテープでブロッキングをしたお皿に、専用の絵の具で自由に色を塗っていきます。型を外したらどんなクマちゃんのお顔が現れるかな？色の重なりにも注目してみよう。

【詳細情報】

■開催日

代官山店：4月25日（土）・4月26日（日）・5月9日（土）

神戸本店：5月30日（土）・6月13日（土）

※開催時間は予約ページをご確認ください。

■対象：3～6歳の就学前のお子様

■参加費：4,950円（税込）

■完成品お渡し時期

代官山店開催分：5月下旬頃

神戸本店開催分：7月上旬頃

■予約開始日：4月8日（水）11：00～

ご予約はこちら：https://familiar.co.jp/collections/plate

- ランチョンマットをつくろう

食卓を彩るカラフルなランチョンマットをつくろう。

クマちゃんや〇△□のスタンプを使って、色と形の組み合わせを楽しんでくださいね。神戸本店・プリスクール白金台では完成したランチョンマットを使ってデザートを食べよう！

カラフルで見た目も楽しいデザートをご用意しております。

※デザートは参加されるお子様分のみのご用意です。

【詳細情報】

ファミリア代官山店

■開催日：6月27日（土）・6月28日（日）

※開催時間は予約ページをご確認ください。

■対象：3～6歳の就学前のお子様

■参加費：4,950円（税込）

※代官山店では、デザートの提供はございません。

■予約開始日：4月8日（水）11：00～

ご予約はこちら：https://familiar.co.jp/collections/placemat_daikanyama

神戸本店・プリスクール白金台

■開催日

神戸本店：5月30日（土）・6月13日（土）

プリスクール白金台：5月10日（日）

※開催時間は予約ページをご確認ください。

■対象：3～6歳の就学前のお子様

■参加費：5,500円（税込）

■予約開始日：4月8日（水）11：00～

ご予約はこちら：https://familiar.co.jp/collections/placemat_kobepre

- ファミリアメソッド

ファミリアメソッドは、「子どもの可能性をクリエイトする」という企業理念をカタチにするための仕組みです。商品だけでなく、サービス・イベント・食・教育・アート・UI等、提供する全てのコンテンツを一元化するために確立されました。ファミリアでは、ベビー・子ども服づくりだけでなく、さまざまな「モノ」「コト」「マナビ」の体感を通して、子どもたちのライフスタイルを豊かにしていきたいと考えています。

ビジュアルプラットフォーム

ファミリアの提供する学びは「ビジュアルプラットフォーム」にもとづいています。ビジュアルプラットフォームとは、縦軸にテーマ、横軸にコンテンツを並べるグリッド形式で、テーマの奥行きを視覚的に表したものです。

ファミリアでは、半期毎のテーマに沿って各コンテンツを可視化した「ビジュアルプラットフォーム」をベースに、社内での共通理解を図ることで、統一感のあるコンテンツ提案を実現しています。「マナビ」の分野でもビジュアルプラットフォームにもとづき、コレクションのテーマとなるアーティストや国のライフスタイルをプログラムに落とし込んでいます。様々な考え方や文化に触れることで、子どもたちの想像力や表現力がより豊かになっていくと考えています。

- 株式会社ファミリア 【子どもの可能性をクリエイトする】

わたしたちは、すべての子どもたちがもっている可能性という未来を、一緒にクリエイトしていきます。うまれて最初に触れる「もの」「こと」、最初に目にするもの、身に付けるもの。そのすべてに、本物とやさしさを。ファミリアは、世界で最も愛されるベビー・子ども関連企業になるために、子どもたちの可能性に触れる「本物」を発信していきます。

URL : https://familiar.co.jp/

■会社概要

会 社 名： 株式会社ファミリア

代 表 者： 代表取締役社長 岡崎忠彦

所 在 地： 兵庫県神戸市中央区磯上通4-3-10

URL ： https://familiar.co.jp/

■公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/familiar_official/

LINE ：https://lin.ee/YLBJxn0

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TikTok ：https://www.tiktok.com/@familiar_official