東京都「人材交流支援事業」を通じて大企業人材と共創｜AI新規事業を加速する越境人材との協働を開始

株式会社Visionary Engine

株式会社ビジョナリーエンジン（本社：東京都港区、代表取締役：小栗 伸）は、東京都が実施する「令和7年度 大企業と連携した中小企業・スタートアップの成長促進に向けた人材交流支援事業」を通じて、大企業に所属する兼業人材との協働を開始しました。

当社はこれまでに、2年間で10名以上の大企業人材と協働し、AIを活用した新規事業およびプロジェクトを推進してきました。実際に、越境人材の参画を契機として新規事業の立ち上げに至った事例も生まれており、本取り組みを通じて、こうした事業創出の取り組みをさらに推進していきます。

■ 背景：AI時代に求められる「組織の再設計」

生成AI・AIエージェントの進化により、新規事業の立ち上げや顧客体験の変革は、これまで以上にスピードと実装力が求められる領域となっています。

一方で、多くの企業においては、

・構想はあるが事業化が進まない

・専門性が分断され、推進力が生まれない

・実践知が組織内に閉じてしまう

といった課題が顕在化しています。こうした状況に対し当社では、「組織の内外を横断して価値を創る」というアプローチのもと、越境人材との協働による事業創出を推進しています。

■ これまでの取り組み：越境人材が事業創出のドライバーに

当社では過去2年間で、10名以上の大企業に所属する兼業人材と協働し、複数の新規事業およびAIプロジェクトを推進してきました。

その中には、越境人材の参画を起点として事業化に至ったプロジェクトも含まれており、外部人材が単なる補完ではなく、事業創出の中核的な役割を担う形が生まれています。

また本取り組みは、受入企業である当社だけでなく、送り出し企業にとっても、

・実践的な事業開発経験の獲得

・自社に還元可能な知見の蓄積

・人材の成長およびキャリア自律の促進

といった価値をもたらしています。企業の枠を越えて人材と知見が循環する、新たな事業創出の形が実現しつつあります。

■ 今回の取り組み：越境協働のさらなる推進

今回の東京都事業を通じた協働は、これまでの取り組みをさらに発展させるものです。当社では、現役で事業開発を推進するプロフェッショナルと越境人材が一体となり、構想から実装までを一気通貫で推進する体制を構築しています。

異なる業界・組織で培われた視点と、当社のAIおよび新規事業開発の知見を掛け合わせることで、事業立ち上げのスピードと成功確率の向上を図ります。

■ 今後の展開：越境協働による事業創出の拡張

当社は、特定の組織に閉じない「越境協働型の事業創出」を推進しています。企業の枠を越えて人材が交わることで、新たな視点や発想が生まれ、これまでにないスピードでの事業立ち上げや価値創出が可能になります。

今後は、新規事業の立ち上げやAI活用の実装に課題を持つ企業に対し、本取り組みを通じた支援の展開も強化してまいります。

■ 東京都「人材交流支援事業」について

大企業の社員が中小企業・スタートアップで兼業を行うことで、双方の成長を促進する東京都の人材交流プログラムです。

詳細：https://jinzai-kouryu.metro.tokyo.lg.jp/sidejob/#interview_575

■ 株式会社ビジョナリーエンジン

株式会社ビジョナリーエンジンは、新規事業創出とAIプロダクト開発を支援する0→1特化型ファームです。事業会社の第一線で活躍する現役プロフェッショナルと各領域のスペシャリストが、生成AI・AIエージェントをはじめとする先端技術とサービスデザインの力で、構想、企画、開発、検証、PRまで一気通貫で伴走します。生成AIを活用した新規サービス立ち上げや顧客体験変革、ワークショップ・研修、アワード挑戦支援など、実践的な支援を提供。また、一般社団法人AICX協会の運営を通じて、AIエージェントの社会実装と新たな顧客体験の創出を推進しています。

社名：株式会社ビジョナリーエンジン / Visionary Engine, Inc.

所在地：東京都港区浜松町2-2-15 ダイヤビル2F

設立：2021年11月

代表者：小栗 伸

URL：https://visionary-engine.com/

事業内容：新規事業立ち上げ支援事業、生成AI・AIプロダクト開発事業、アワードエントリー支援事業