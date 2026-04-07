【都ホテル 尼崎】6月3日（水）OPEN 和×夏「MATSURI」ビアガーデン開催！ 夏の夜をみんなで満喫
ビアガーデン イメージ
今年のテーマは、和×夏「MATSURI」。日本の夏らしい祭りの雰囲気を楽しめるような屋台フードやドリンクをご用意します。料理は、目の前で焼き上げる「焼きそば」をはじめ、「たこ焼き」や「アメリカンドック」など、どこか懐かしい味わいが並びます。さらに、オプションメニューとして「ステーキ」もご用意します。
ドリンクは、アサヒスーパードライ生ビール、ハイボール、サワー、カクテルなど幅広いラインナップを取り揃えています。加えて、「尼deラムネ・ハイ」や「祭りスパーク」、「冷やしあめ」など祭りをイメージしたオリジナルドリンクもお楽しみいただけます
なお、4月15日（水）からお得な前売チケットの販売を開始します。
開放感あふれる空間で、美味しい料理と冷たいドリンクを堪能しながら、仕事帰りや休日のリフレッシュに、心地よい夏のひとときをお過ごしください。
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「ビアガーデン」 開催概要
【実施期間】
2026年6月3日（水）～9月26日（土）
定休日 月曜日（祝日は営業）6・9月は月・火曜日
※8月12日（水）・8月13日（木）休業
【実施店舗】
ホテル1階ガーデン ビアガーデン
【営業時間】
18：00～21：00（ラストオーダー20：30）
【料 金】〈食べ放題＆飲み放題〉
大人5,500円 / 小学生2,800円 / 幼児（4歳以上）1,000円
※一部、別料金の商品があります。
【前売チケット】
料金 大人5,000円
販売期間 4月15日（水）～5月31日（日）
販売場所 ホテル1階ブライダルサロン 11：00～19：00
【FOOD】
焼きそば / たこ焼き / チキン唐揚げ / ポテトフライ
タンドリーチキンとポテトのトルティーヤ / シーフード青じそセビーチェ
人参とレーズンのオレンジ風味 / 胡麻豆腐 / オクラとチキンの梅ソース
砂肝ときのこのアヒージョ / 魚介のチリソース / チキンとゴボウの甘辛和え
水餃子 豆乳スープ / チュモッパ / ルーローハン / チョコバナナ / わらび餅 など約30種
ワンポンドステーキ
オプションメニュー（予約優先 限定数あり）
ワンポンドステーキ 5,000円
【DRINK】
アサヒスーパードライ生ビール / サワー / ハイボール
ワイン / スパークリングワイン / 日本酒 / 焼酎 / 梅酒
カクテル / ノンアルコールカクテル / ソフトドリンク など約80種
オススメMATSURI DRINK
尼deラムネハイ / 祭りスパーク
夜店ブルーサワー（ノンアルコール）
ラムネソーダ / ひやしあめ
MATSURI DRINK
【ご予約・お問い合わせ】
4月15日（水）より受付開始します。
ビアガーデン TEL 06-6488-4998
オンライン予約
https://www.tablecheck.com/ja/shops/beergarden-miyakohotel/reserve
オンライン予約 :
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※写真はすべてイメージです。
※表記料金には消費税が含まれています。
※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
【協賛】アサヒビール株式会社
都ホテル 尼崎
【都ホテル 尼崎】
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