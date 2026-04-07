【都ホテル 尼崎】6月3日（水）OPEN　和×夏「MATSURI」ビアガーデン開催！　夏の夜をみんなで満喫

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株式会社近鉄・都ホテルズ

ビアガーデン イメージ

今年のテーマは、和×夏「MATSURI」。日本の夏らしい祭りの雰囲気を楽しめるような屋台フードやドリンクをご用意します。料理は、目の前で焼き上げる「焼きそば」をはじめ、「たこ焼き」や「アメリカンドック」など、どこか懐かしい味わいが並びます。さらに、オプションメニューとして「ステーキ」もご用意します。


ドリンクは、アサヒスーパードライ生ビール、ハイボール、サワー、カクテルなど幅広いラインナップを取り揃えています。加えて、「尼deラムネ・ハイ」や「祭りスパーク」、「冷やしあめ」など祭りをイメージしたオリジナルドリンクもお楽しみいただけます


なお、4月15日（水）からお得な前売チケットの販売を開始します。


開放感あふれる空間で、美味しい料理と冷たいドリンクを堪能しながら、仕事帰りや休日のリフレッシュに、心地よい夏のひとときをお過ごしください。



ビアガーデン イメージ

「ビアガーデン」 開催概要

【実施期間】


2026年6月3日（水）～9月26日（土）


定休日 月曜日（祝日は営業）6・9月は月・火曜日


※8月12日（水）・8月13日（木）休業


【実施店舗】


ホテル1階ガーデン ビアガーデン


【営業時間】


18：00～21：00（ラストオーダー20：30）


【料　　金】〈食べ放題＆飲み放題〉


大人5,500円 / 小学生2,800円 / 幼児（4歳以上）1,000円


※一部、別料金の商品があります。


【前売チケット】


料金　大人5,000円　　


販売期間 4月15日（水）～5月31日（日）


販売場所 ホテル1階ブライダルサロン 11：00～19：00



【FOOD】　


焼きそば / たこ焼き / チキン唐揚げ / ポテトフライ


タンドリーチキンとポテトのトルティーヤ / シーフード青じそセビーチェ


人参とレーズンのオレンジ風味 / 胡麻豆腐 / オクラとチキンの梅ソース


砂肝ときのこのアヒージョ / 魚介のチリソース / チキンとゴボウの甘辛和え


水餃子 豆乳スープ / チュモッパ / ルーローハン / チョコバナナ / わらび餅 など約30種



ワンポンドステーキ

オプションメニュー（予約優先 限定数あり）


ワンポンドステーキ　5,000円





【DRINK】


アサヒスーパードライ生ビール / サワー / ハイボール


ワイン / スパークリングワイン / 日本酒 / 焼酎 / 梅酒


カクテル / ノンアルコールカクテル / ソフトドリンク など約80種


オススメMATSURI DRINK


尼deラムネハイ / 祭りスパーク


夜店ブルーサワー（ノンアルコール）


ラムネソーダ / ひやしあめ





MATSURI DRINK


【ご予約・お問い合わせ】　


4月15日（水）より受付開始します。


ビアガーデン　TEL 06-6488-4998


オンライン予約


https://www.tablecheck.com/ja/shops/beergarden-miyakohotel/reserve


オンライン予約 :
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※写真はすべてイメージです。


※表記料金には消費税が含まれています。


※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。



【協賛】アサヒビール株式会社






都ホテル 尼崎

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