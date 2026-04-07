カウリス社外取締役 伊東 寛、「GMO Cybersecurity Awards 2026」大賞および「情報セキュリティ文化賞」をダブル受賞 ～業界発展への貢献と、産官学を繋ぐリーダーシップが評価～

カウリス社外取締役 伊東 寛、「GMO Cybersecurity Awards 2026」大賞および「情報セキュリティ文化賞」をダブル受賞 ～業界発展への貢献と、産官学を繋ぐリーダーシップが評価～