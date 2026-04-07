2026年4月7日 東京 - コダック アラリスは、同社のAlaris事業(ドキュメントスキャナー、ソリューションおよび関連製品)の日本における事業運営を強化するため、シー・ディ・エス・テクノロジー株式会社(CDST)を総販売代理店として迎え、2026年4月17日より、新たな体制での運営を開始します。これにより、日本全国での製品、サポートをこれまで以上に迅速かつ日本市場に適した形で提供できるようになります。





今回の体制変更は、お客様への対応力を高めること、日本市場に密着した支援体制を構築すること、そして従来どおりの品質と技術水準を維持することを目的としています。





コダック アラリスのゼネラルマネージャー兼地域ビジネスダイレクターであるエリアス・ムシャンタフは、CDSTとの協力により日本のお客様へより早く、より身近な支援が提供できるようになると述べており、日本市場を引き続き重視していくことを強調しています。





総販売代理店となるCDSTは、国内の販売と流通を統括し、販売パートナーとの連携や保守・技術支援を担います。同社は迅速で日本市場に根ざしたサービスを提供することで、コダック アラリス製品の価値向上に努めていく姿勢を示しています。





CDSTの代表取締役である河野純は、コダック アラリスとの提携により日本のお客様を支援できることを大変光栄に思うと述べるとともに、現地市場のニーズを的確に捉え、迅速で信頼性の高いサービス提供に注力していく姿勢を改めて強調しました。





本移行は、既存のサービス体制や取引関係、サポートに影響を与えることなく、円滑に実施されます。お客様には、製品の品質およびサービス水準を維持したまま、継続的なサポートをご提供いたします。





今後、コダック アラリスはイノベーションおよび製品開発に注力しつつ、CDSTとの連携を通じて日本におけるサポート体制を一層強化してまいります。これにより日本のお客様は、同社のグローバルな技術力と、より強固な地域密着型サポートの双方の価値を享受いただけるようになります。









■コダック アラリスについて

コダック アラリスは、企業向けのデータ活用と文書処理を支えるソリューションを提供するリーディングカンパニーです。長年培ってきた画像処理技術を基盤に、世界各国でソフトウェア、スキャナー、関連サービスを展開しており、各地域の販売パートナーを通じてお客様を支援しています。詳しくは https://www.kodakalaris.com をご覧ください。









■シー・ディ・エス・テクノロジー株式会社について

シー・ディ・エス・テクノロジー株式会社は日本に拠点を置く技術流通およびサービス企業であり、企業向け技術ソリューションの販売、サービスを提供しています。強力な運用能力と日本市場への深い理解により、CDSTはパートナーや顧客に対して迅速なサービスとサポートを提供しています。詳しくは https://cdst.co.jp/ をご覧ください。









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