NTTPCコミュニケーションズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：工藤 潤一、以下：NTTPC)は、米国サンノゼで開催された「NVIDIA Partner Network Award 2026」の授賞式において、NVIDIA Partner Network※パートナーに贈られる国内最高のアワード『Best NPN of the Year』を2年連続で受賞しました。

さらに、NTTPC社員2名が、今回特別賞として卓越した技術力を持つエンジニアに贈られる『Best Personal Award』を受賞しました。





※ NVIDIA Partner Networkについてはこちら( https://www.nvidia.com/ja-jp/about-nvidia/partners/ )を参照





「NVIDIA Partner Network Award」は、幅広い業界においてAI活用の拡大や啓蒙に貢献し、NVIDIA アクセラレーテッドコンピューティングプラットフォームの普及に大きなインパクトを与えたNVIDIAパートナーに贈られるアワードです。本アワードにおいて2年連続受賞はNTTPCが初めてとなり、継続的な取り組みが評価された結果と考えております。

また、「Best Personal Award」は、NVIDIAフルスタックソリューションを深く理解し、高い技術力によって業界全体を牽引するエンジニアスペシャリストを表彰する、特別賞としてのアワードです。





今回受賞したのは次の2名です。

NTTPC AIソリューション事業部 ビジネスデザイン部門 HPCエンジニアリング部

担当課長 大野 泰弘

同 力石 誠也





カリフォルニア州サンノゼにて行われた世界的なAIカンファレンスである「NVIDIA GTC」期間中に開催された「GTC 2026 Japan Welcome Reception」において、各アワードの受賞者が発表されました。NVIDIA Partner Network担当のChuck Tybur氏から受賞者へトロフィーが授与されました。





「Best NPN of the Year」受賞写真

(左)Chuck Tybur氏,SVP,NVIDIA Partner Network(NPN),NVIDIA、(右)NTTPC 代表取締役社長 工藤 潤一

「Best Personal Award」受賞写真

左から、NVIDIAパートナー事業部 事業部長 岩永 秀紀氏、NTTPC AIソリューション事業部 ビジネスデザイン部門 部門長 岩田 貴大、Chuck Tybur氏,SVP,NVIDIA Partner Network(NPN),NVIDIA、NTTPC 代表取締役社長 工藤 潤一、NTTPC AIソリューション事業部 ビジネスデザイン部門 HPCエンジニアリング部 担当課長 大野 泰弘、同 力石 誠也、VP of Global Partners(NPN)GTM and Operations Darrin Nail Chen氏

『Best NPN of the Year』を受賞

『Best Personal Award』を受賞









1.受賞理由

NTTPCは、リファレンス アーキテクチャを用いた多くの案件の創出から構築の実績、NTTグループの国産LLM「tsuzumi(R)」の開発基盤など、自社エンジニアによる数多くの大規模GPUクラスタの設計、構築、運用の実績、そしてパートナー共創プログラム「Innovation LAB」を中心とした積極的なマーケティング活動において、優れた実績を残したことが評価されました。また、NTTグループの他の企業との連携も合わせて、今後のさらなる展開にも注目が集められています。





あわせて、NTTPCのエンジニアである大野 泰弘、力石 誠也の2名を中心に「GPUクラスタ×生成AI 13のポイントで実現する次世代基盤とビジュアライゼーション実践ガイド」という書籍を執筆しました。この書籍の中で、生成AI基盤の構築方法について具体的かつ実践的な情報を分かりやすく解説し、『Best Personal Award』も同時受賞しました。





2.NTTPCの「NVIDIA Partner Network Award」受賞歴

2026年 Best NPN of the Year

Best Personal Award

2025年 Best NPN of the Year

2024年 Marketing Award

2022年 Best Marketing Activity Award





関連リンク：NVIDIA Japan Blog( https://blogs.nvidia.co.jp/ )









NTTPCコミュニケーションズ 代表取締役社長 工藤 潤一のコメント

NTTPCコミュニケーションズでは、全ての事業においてAIを活用する「AIファースト」を推進し、長年にわたって培ってきたネットワークサービスの高度化に加え、急成長するAIインフラ基盤構築分野を事業の中核に据えています。

今日のように変化の激しい市場のニーズに応えるには、パートナーとの連携は不可欠です。今回の受賞を契機に、NVIDIA様とのパートナーシップをさらに深化させ、より価値の高いサービスやソリューションを通じて、お客さまのビジネスの発展に貢献してまいります。









■NTTPCコミュニケーションズ株式会社について

NTTPCはNTTドコモビジネスグループにおける国内中堅・中小企業向けICTサービスのエキスパートとして、シンプルで導入しやすい各種サービスを提供しています。

GPU基盤構築をはじめとするAI関連事業、ネットワーク事業・クラウド/データセンター事業に積極的に取り組んでおり、2025年、2026年にはNVIDIAパートナーに贈られる国内最高のアワード『Best NPN of the Year』を2年連続で受賞しました。

書籍『GPUクラスタ×生成AI 13のポイントで実現する次世代基盤とビジュアライゼーション実践ガイド』では、生成AI基盤構築技術などについてわかりやすく解説しています。

https://www.nttpc.co.jp/press/2025/06/202506131500.html





※「tsuzumi」はNTT株式会社の登録商標です