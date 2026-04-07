NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)と株式会社NTTドコモ(以下 NTTドコモ)は、両社が協賛する一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)公認の女子プロゴルフトーナメント「NTTドコモビジネスレディス」(以下 本大会)に合わせて、各種イベントやキャンペーンを開催します。

NTTグループが持つテクノロジーを活用したイベントやdポイント・「d払い(R)」によるキャンペーンなどを通じたNTTドコモグループらしい取り組みで、本大会を盛り上げます。





1.イベント・キャンペーンの概要

本大会は、「ゴルフの力を、想いをつなぐ力に。」をコンセプトに掲げ、多くの感動と笑顔を生み出し、未来への挑戦を後押しする大会をめざします。NTTドコモビジネスとNTTドコモは、最先端のテクノロジーやデータドリブンマーケティングを活用したイベントを開催し、新たな体験価値の創出を図ります。





2.イベント詳細

本大会で開催するイベントおよびキャンペーンについて、以下に記載します。





■スポーツテック「ゴルフスイング力感解析」

NTTコミュニケーション科学基礎研究所と株式会社ブリヂストン(以下 ブリヂストン)が推進する、ゴルフスイング解析技術の展示を行います。

NTTが持つ高精度なセンシングや解析の技術とブリヂストンが持つゴルフ分野の専門的な知見を掛け合わせることで、スイングの特徴や足圧変化を基に、スイングスキルの見える化を実現しました。

本大会の会場では、一般の来場者にも体験いただくためのブースを設置し、スイングの向上における体の使い方を可視化するとともに、体験者にフィードバックする技術を体験いただけます。

ICTがもたらすスポーツ技術の最前線を、ぜひご体験ください。





■リモートプロダクション

NTTドコモビジネスは、本大会の会場である浜野ゴルフクラブとテレビ東京六本木本社を次世代光通信基盤IOWN(R) APN※1で接続し、撮影現場と制作拠点をネットワークで接続して映像制作を行うリモートプロダクションを実現します。これまでのスポーツ中継では、中継車や多くの機材、スタッフを撮影現場に用意する必要がありましたが、リモートプロダクションにより本社やスタジオなどの拠点で制作を行うことで中継制作の効率化を図ります。本大会の決勝ラウンドでは、実際にテレビ東京六本木本社側で映像制作を行い、テレビ東京系列6局ネットで放映します。





■ファンコミュニティサイト「NTT docomo Business Ladies 応援部」

NTTドコモビジネスは、ファンコミュニティサイトとして「NTT docomo Business Ladies 応援部」を、4月8日(水)午前11時00分より開設します。会場でのイベントや観戦時のマナーなど、現地でゴルフを観戦したことがない方でも応援に行きたくなるコンテンツを配信するとともに、ファン同士で選手を応援できる交流コーナーなどファン同士の新たな観戦スタイルを提供します。

ファンの感情や熱量などをデータ化し、NTTドコモが持つユーザーの行動データなどと掛け合わせることで、ファンの増加と実際の経済効果との結び付きを検証し、新たなファンダムマーケティング※2の実現をめざします。

・NTT docomo Business Ladies 応援部

https://dbl-community.coorum.jp/





■「NTTドコモビジネスレディス」を記念した、dポイント・「d払い」キャンペーンの開催

NTTドコモは、dポイント・「d払い」においておトクなキャンペーンを開催※3いたします。

キャンペーンの詳細は、以下のとおりです。





＜dポイントキャンペーン＞

＜d払いキャンペーン＞

NTTドコモビジネスとNTTドコモは、今後もテクノロジーとコミュニケーションの力で、人々の挑戦や未来を支える取り組みを推進してまいります。









「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html





※1：NTTが提唱するオールフォトニクスネットワーク(APN)の一環で、従来の電気信号ではなく光信号を用いて超低遅延かつ高速な通信を実現する次世代のネットワーク技術です。「IOWN(R)」はNTT株式会社の商標または登録商標です。

※2：商品・サービスやブランドに対して高い共感や愛着を持つ顧客（ファン）との継続的な関係構築を通じて、価値共創をめざすマーケティング手法です。

※3：キャンペーンは予告なく変更・中止する場合がございます。

※4：キャンペーンサイトはこちら。（https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/list_260417_7420/index.html）

※5：対象のdポイント加盟店はキャンペーンサイトをご確認ください。

※6：現物の「dポイントカード」、「モバイルdポイントカード」、「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD(R)」、「dカード GOLD U」、「dカード(R)」のいずれかのご提示でdポイントをためた場合が対象です。「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」は券面裏面のdポイントバーコードを読み取ってポイントをためた場合のみが対象です。

カードでのお支払いに対してたまるdポイントは対象外です。

※7：通常還元されるポイントを1倍分として、残りの9倍分は本キャンペーンでのポイント（：期間・用途限定）として、2026年7月末に進呈予定です。ポイント有効期限は進呈日を含む94日です。

※8：キャンペーンサイトでの抽選参加とｄポイントをためる順番は問いません。

※9：通常還元されるポイントを1倍分として、残りの4倍分は本キャンペーンでのポイント（期間・用途限定）として、2026年7月末に進呈予定です。ポイント有効期限は進呈日を含む94日です。

※10：2026年7月末に進呈予定です。ポイント有効期限は進呈日を含む94日です。

※11：キャンペーン対象店舗はキャンペーンサイトをご確認ください。

※12：抽選は決済時に「d払い」アプリ上で行われます。

※13：ご利用いただいた決済月の翌月末に進呈予定です。有効期限は進呈日を含む6か月後の月末までです。

※14：通常還元されるポイントを1倍分として、残りの9倍分は本キャンペーンでのポイント（期間・用途限定）として、ご利用いただいた決済月の翌月末に進呈予定です 。有効期限は進呈日を含む6か月後の月末までです。





* 「dカード GOLD」「dカード」「d払い」は株式会社NTTドコモの登録商標です