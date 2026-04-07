ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「まるっと完食おおいた～美味しいもんいっぱい送っちゃんけん～」は、４月３０日（木）まで「新生活応援SALE」を開催しています。 大分県産「なつほのか」は、大粒で食べ応えがあり、やさしい甘みとほのかな香りが特徴のお米です。春の新生活を迎える方々を応援するため、簡単調理でふっくら食感を味わえるパックご飯を特価で販売します。 新生活で忙しい日々を送っている方への贈り物や、いざという時のストックにもおすすめです。

大分なつほのか パックご飯180ｇ×２４パックＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-0716-6/ ■大分県産「なつほのか」のパックご飯 ～３つのこだわり～１．米と水へのこだわり：100％大分県産米を原料に、奥羽山脈の清流を源とする水を使用２．製法へのこだわり：「大釜ガス直火炊き」製法により、お米一粒一粒の内部まで熱を加えることで、よりふっくらと仕上げ、業界唯一の「シャリ切り」製法にて、炊きたての味を再現３．品質管理へのこだわり：炊飯HACCP(認定番号第079号)を取得し、徹底した品質管理を実施■「新生活応援SALE」概要１．販売期間：令和８年４月２日（木）～３０日（木）まで２．内 容：「大分なつほのか パックご飯」を特価＆お客様送料負担なしで販売３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-0716-6/【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown