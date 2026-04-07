フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店では、2026年4月17日（金）～5月中旬まで、母の日に向けた限定ギフトを展開します。エシレ・パティスリー オ ブール5店舗では、焼菓子を詰め合わせた母の日限定アソート「パケ フェット デ メール」を新発売するほか、その他3店舗では定番焼菓子を母の日仕様の限定デザインパッケージ でご用意しました。「いつもありがとう」の感謝の気持ちを焼菓子とともに。エシレでは、母の日を“感謝を伝えるきっかけの日”と捉え、フランスで母の日に贈る代表的な花のひとつである遅咲きのチューリップのモチーフをギフトパッケージに施しました。

「ガレット ブルトンヌ」 と「サブレ ナンテ」のアソート 母の日限定ギフト「パケ フェット デ メール」

「パケ フェット デ メール」は、エシレ・パティスリー オ ブールで人気の焼菓子「ガレット ブルトンヌ」と「サブレ ナンテ」を詰め合わせた、母の日限定アソート。シンプルながらも、エシレ バターの香りと味わいを存分に堪能できます。個包装のため、分け合って楽しめるのは もちろん、ご自分のペースで少しずつ味わえるのも魅力です。 母の日（Fête des Mères ：フェット デ メール）の特別なパッケージ（Paquet：パケ）に感謝の気持ち（“merci,maman” ）を添えて、おいしい焼菓子とともにやさしく届けてみてはいかがでしょうか。

【ガレット ブルトンヌ】 フランス・ブルターニュ地方が発祥。エシレ バターの風味とほのかな塩気がくせになる、ざくざくとした食感の厚焼きサブレ。 【サブレ ナンテ】 フランス・ナント地方の伝統菓子。エシレ バターの風味引き立つ、さくさくした食感のシンプルな焼菓子。

商品概要

商品名：パケ フェット デ メール内容量：ガレット ブルトンヌ 3枚、サブレ ナンテ 4枚価格：1,944円（税込）賞味期限：製造日から45日販売店舗：エシレ・パティスリー オ ブール ＜渋谷・新宿・池袋・横浜・名古屋＞

期間中、フィナンシェ・マドレーヌも、チューリップのモチーフをあしらった限定デザイン袋でご提供いたします。かしこまらず、さりげなく。気軽に「ありがとう」を贈ってみませんか。※新宿店でのフィナンシェ・マドレーヌのお取り扱いはございません

限定デザインスリーブやパッケージでスペシャルなギフト仕様に

エシレ・メゾン デュ ブール＜東京・丸の内＞、エシレ・ラトリエ デュ ブール＜麻布台ヒルズ＞では、人気の焼菓子缶を母の日限定デザインスリーブ付きのギフト仕様で、エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞では、焼菓子3種を限定デザインパッケージで展開いたします。母の日にふさわしい、心華やぐ特別な装いの一品で、贈る人にも贈られる人にも笑顔が生まれるひとときをお届けします。

エシレ・メゾン デュ ブール ＜東京・丸の内＞

■「サブレ・エシレ」4,320円（税込）エシレ バターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。食べ始めたら止まらない、後を引く美味しさです。■「ガレット・エシレ」4,320円（税込）絶妙なバランスでエシレ バターを生地に混ぜ込むことで、他にはない、なめらかな口どけのガレットに仕上げました。

エシレ・ラトリエ デュ ブール ＜麻布台ヒルズ＞

■「コキーユ エ ポワトヴァン」4,860円（税込）ゲランドの塩をアクセントにさっくりくちどけ良く仕上げたコキーユと、エシレのふるさと“ポワトゥー地方の”という名称を冠したポワトヴァン。■「カネル エ フロランタン フィユテ」5,184円（税込）バターとスパイスの組み合わせを楽しめるカネルと、パイ生地でバター キャラメルを挟みアーモンド入りのヌガーをかけた一品

エシレ・マルシェ オ ブール ＜大阪・梅田＞

■「サブレ・エシレ 6枚入」1,944円（税込）牛とÉCHIRÉのロゴが入った見た目もかわいいバターリッチなサブレ。サクサクとした食感を楽しめます。■「ガレット・エシレ 6枚入」1,944円（税込）出来る限り生地にバターを混ぜ込んだ、なめらかな口どけのガレット。口の中いっぱいにエシレ バターの美味しさが広がります。■「フロランタン 8枚入」1,944円（税込）サブレ生地にキャラメルとスライスしたアーモンドをのせ、こんがりと焼き上げました。エシレ バターの風味とキャラメルの香ばしさが口いっぱいに広がります。

https://www.kataoka.com/echire/#PointsDeVente

ÉCHIRÉの世界観や店舗の最新情報をお知らせするInstagram（＠echire.official.jp）を開設いたしました。季節限定商品などさまざまな情報を発信してまいります。