飲食店を運営する株式会社ルーキーファーム(北海道帯広市、代表取締役：加藤 祐功、以下 ルーキーファーム)が帯広で展開する、定食・丼物・そば・ラーメン等幅広いメニューをとりそろえた「レストランひまわり イーストモール店」にて、定食・単品ライスをご注文の方はごはんをおかわり無料のサービスを開始いたします。









■サービス開始の背景

昨今の物価高に対してお客様の満足度向上と利便性を考慮し「ごはん処 ひまわり」を設置する運びとなりました。店員を待たずに自分のタイミングでお好きな量のごはんをおかわりしていただけます。また、ひまわり特製のだし汁で、締めのだし茶漬けもお楽しみいただけます。





セルフごはんコーナー





■おすすめの商品

(1)牛カルビ定食

商品説明：十勝産豊西牛のバラカルビを使った焼肉定食

価格 ：1,210円(税込み)





牛カルビ定食





(2)メンチカツ定食

商品説明：十勝産黒毛和牛と帯広産豚肉使用の特製メンチカツ(写真は2個)

価格 ：1個 1,078円(税込み)

2個 1,518円(税込み)





メンチカツ定食





■ひまわりについて

北海道十勝の「レストランひまわり」は、定食・丼物・そば・ラーメン等幅広いメニューをとりそろえた、株式会社ルーキーファームが運営する1984年創業のファミリーレストランです。









■会社概要

商号 ：株式会社ルーキーファーム

代表者 ：代表取締役社長 加藤 祐功

所在地 ：〒080-0015 北海道帯広市西5条南34丁目12番地

設立 ：1978年10月

事業内容 ：飲食店舗並びに物販店舗運営

(フランチャイズブランド及び直営ブランド)

資本金 ：5,000万円