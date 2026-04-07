株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2026年4月8日(水)10時、東京・六本木交差点近くに「GiGO(ギーゴ)六本木芋洗坂」をグランドオープンいたします。

東京・六本木にクレーンゲームを楽しめる「GiGO六本木芋洗坂」がオープン

国内外から多くの人々が集まる、日本の代表的なエンターテイメントの街、東京・六本木。なかでも大規模な再開発計画が進行中の六本木交差点周辺エリアは、今後さらなる発展が期待されています。このたび、六本木交差点の近く、「六本木」駅3番出口から徒歩1分の好立地に「GiGO六本木芋洗坂」をオープンいたします。同店は、2025年12月11日(木)にオープンした「六本木」駅4b出口直結の「GiGO六本木」に続く、六本木エリア2店舗目の出店となります。「GiGO六本木芋洗坂」は、道路に面したテラス状の入口にデジタルサイネージを備えた、開放感のあるデザインが特徴のお店です。店内にはクレーンゲームを75台設置し、人気キャラクターやかわいい景品、GiGOグループの店舗でしか入手できないGiGO限定景品などを展開いたします。また、六本木通りを挟んですぐの場所に「GiGO六本木」があります。同店のプリントシール機や、ポーカー・ダーツなどとあわせて、六本木では唯一となるアミューズメント施設2店舗を回遊して楽しめるロケーションとなっています。友人同士やご家族でクレーンゲームを遊びたい方、新しい景品やレアな景品をいち早く手に入れたい方など、様々なニーズにお応えしながら、国内外のお客様が気軽に立ち寄れる店舗を目指してまいります。

「GiGO六本木芋洗坂」概要

●住所：東京都港区六本木6-1-3 六本木六門ビル 1F●アクセス：東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅3番出口徒歩1分●営業時間：10:00～25:00●営業面積：72.26坪●設置台数：合計75台 クレーンゲーム/75台●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/roppongi-imoarai-zaka●店舗X：https://x.com/GiGO_RoppongiI●電子マネー：非対応●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

参考：2025年12月11日(木)オープン「GiGO六本木」概要

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001058.000034930.html

●住所：東京都港区六本木7-14-11 メトロシティ六本木1F～4F●アクセス：東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅直結 (4a出口エレベーター直結、4b出口すぐ)●営業時間：10:00～25:00(ポーカー16:00～23:30・ダーツ10:00～23:30)●営業面積：合計143.94坪(1F:14.13坪、2～4F:43.27坪)●設置台数：合計108台 クレーンゲーム機/91台、プリントシール機/2台、体感音楽ゲームその他/7台、 ポーカーテーブル/3台、ダーツ/5台●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/roppongi●店舗X：https://x.com/GiGO_roppongi●電子マネーQRコード決済：対応●GiGOアプリ：全てのサービスに対応(シンカターミナルで利用可能)

オープン記念プレゼント

オープンを記念して、「GiGO六本木芋洗坂」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。※詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了になります。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。