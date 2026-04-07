太陽誘電：AI社会を「内から」支える、世界初の高性能MLCC

太陽誘電株式会社

基板内蔵対応 積層セラミックコンデンサ







進化するAI社会

近年、急速に普及が進んでいるAI（Artificial Intelligence）。AIとは人工知能のことで、深層学習を使用した大規模言語モデル（LLM：Large Language Models）によって急速に発展しました。2022年には「ChatGPT」が誕生し、もはや人と会話していると感じられるような自然なやり取りも可能になりつつあります。またAI技術の裏側では、年々高度化する半導体の処理能力に対応するため、最先端の電子部品が求められています。

太陽誘電ではAIに関連した電子部品の開発を進めており、2025年にはAIサーバー向けに世界初※1の静電容量の基板内蔵対応積層セラミックコンデンサ（以下、MLCC）を商品化しました。そんな基板内蔵対応MLCCについて、開発・拡販に携わる技術者3名に話を聞きました。

※1 2026年3月当社調べ





今回お話を聞いた技術者



A.H.

営業本部 販売企画室 機器販売企画部 係長

2010年入社。部品内蔵基板の開発部門にて商品設計から量産立ち上げまでを経験。その後、新事業推進部門を経て現在は技術営業（FAE：Field Application Engineer）としてマーケティング、拡販、技術サポートなどを行う。























Y.M.

第一事業本部 積層コンデンサ事業部 商品開発部

2016年入社。商品開発部に所属し、1005サイズの基板内蔵対応MLCCの開発・量産を担当。































T.K.

第一事業本部 積層コンデンサ事業部 商品開発部

2019年入社。子会社の新潟太陽誘電へ2年間出向し、基板内蔵対応MLCCの量産立ち上げなどを行う。現在は1608サイズのMLCCの新商品開発を担当。

















※部署名などはいずれも取材当時（2026年2月）のものです。





莫大なデータを扱うAIサーバーと電子部品



A.H.

私たちの身の回りの電子機器は年々取り扱うデータ量が急増しており、今後も指数関数的に増加すると言われています。

現在主流のAIは、「学習（Training）」と「推論（Inference）」の2つのプロセスがあり、深層学習を使った「学習」プロセスは非常に多くのデータを並列して処理できる強力な計算能力が求められます。また「推論」プロセスは学習したデータを活用し、インプットしたデータから推測してアウトプットするものであり、今後の用途は拡大すると言われています。そのような莫大なデータを効率よく処理するためにAIサーバーの需要が拡大しているんです。

AIサーバーには大電流かつ高性能な電源回路が求められるため、いかに電源効率よく性能を上げていくかが重要です。そのため電源供給方法にも変化があり、スペース制約がある中での電子部品の高密度な実装が必要となっています。















基板内蔵対応MLCCを開発した理由



Y.M.

そこで当社は世界初※1の静電容量の基板内蔵対応MLCCを商品化しました。

従来のAIサーバーでは電源回路を並列に配置していましたが半導体の性能向上により、配線の電力ロスが大きくなってしまいます。そこで電源回路を基板の裏側や内側へ配置することで半導体との配線が短くなるため、電気が流れやすく電力ロスを減らすことができます。また内蔵することによって他の部品の搭載スペースを確保することもできるため、MLCCをはじめとした電子部品を基板に内蔵する必要性が高まっています。

当社は2025年にAIサーバー向けに2種類の基板内蔵対応MLCC （1005サイズ22μF( https://www.yuden.co.jp/jp/news/category/ai100522f.html )

、2012サイズ100μF( https://www.yuden.co.jp/jp/news/category/2012100fai.html )）を商品化し、ラインアップを拡充しています。











※2012サイズで100μFの基板内蔵対応MLCC











T.K.

AIサーバーなどの多層基板の内部配線は銅でできており、基板と接合しやすくするため内蔵する電子部品は銅めっき仕上げにする必要があります。当社の基板内蔵対応MLCCは、めっきや外部電極の厚みが薄く平坦になっているのが特長です。平坦なので基板に内蔵したときに接続しやすく、信頼性の向上にもつながっています。





A.H.

内蔵部品を使った基板は将来的な選択肢の一つであり、様々な技術課題を克服する一手段だと思っています。しかし莫大なデータ量を処理するAIサーバーでは、垂直電源供給により大量の電気を無駄なく効率的に流すことができ、他の部品の搭載スペースも確保できる基板内蔵対応MLCCの必要性が今後より一層高まってくると考えられます。

AIサーバー市場は急速に拡大しており、半導体メーカーやAIプラットフォーマーによる熾烈な技術競争が繰り広げられています。そのため我々は今後の技術変化をしっかりとキャッチし、市場要求にマッチした電子部品の開発を行っていきます。







開発にあたっての課題・解決に向けて







Y.M.

基板内蔵対応MLCCは昔から量産されていましたが、従来はパソコンやスマートフォン向けのもので、AIサーバー向けに大容量タイプを開発するにあたって新しく見えてきた課題がありました。外部電極やめっきの付け方など、安定して量産するためにはどんな技術が必要か課題と一つ一つ向き合う日々です。

解決に向けて設備の設定を変え、社内の分析部門や品質保証部門などとも連携しています。またA.HさんのいるFAE部門と定例会議を行い、商品開発の進捗やお客様の反応について情報共有を行っています。我々開発部門だけで課題を解決するのではなく、様々な部門と協力しながら最先端商品の開発を行っています。





T.K.

私は新潟太陽誘電に出向していたのですが、MLCC商品の量産立ち上げではたくさんの苦労がありました。新潟太陽誘電は、玉村工場（群馬県佐波郡）で量産化した先端商品を大量生産する役割を担っています。生産性や安定性、歩留まりなどを考慮してきちんと利益が出せるものづくりを行う必要があり、物事を俯瞰的に見る重要性を痛感した経験でしたね。その経験があったからこそ、私もY.Mさんと同じく他部門・他拠点との連携を強め、何か課題が見つかった際はいち早く行動に移せるようにしています。





仕事のやりがい











A.H.

AIサーバーには、サーバーメーカーや半導体メーカー、電子部品を実装する基板メーカーなど様々な企業が水平分業で携わっています。私たちの扱う内蔵部品は基板内に埋め込む構造になるため各メーカーにとって製造難易度が高く、その分メーカーとの関係構築が非常に重要です。社内の商品開発部門のメンバーと相談しながら、お客様の問題や課題をどう噛み砕いてどう乗り越えていくかを考えて技術サポートができる点にやりがいを感じています。





Y.M.

FAEのメンバーと密にやり取りをすることでお客様からのフィードバックをすぐに知ることができるため、お客様との距離が近いことがモチベーションにつながっています。お客様からの要望をきちんと理解した上で次の行動に移せますし、責任を持って業務に向き合うことができていると感じます。











T.K.

私は商品開発を行う中で最終的な目標を決めてプロセスを組み立て、そのプロセス通りに進めた結果成功できた時にやりがいを感じますね。また、量産段階では細かな不具合が発生することも多く、その原因を突き止めて根本から解決できた時や、それによって原価低減に貢献できた時は喜びを感じ、また頑張ろう！と思えます。





技術者としての今後の目標





A.H.

より多くのお客様へ「内蔵部品と言えば太陽誘電」だと思ってもらえるよう、今後もお客様への提案に力を入れていきたいと思っています。商品のラインアップ拡充も必要なので、開発部門と一緒に商品開発を進めていきたいですね。

FAEとしては、「信頼」がすごく重要だと思っていて。昔から意識してきたことではありますが、社内でも社外でも「この人になら任せられる」と信頼されるFAEであり続けたいと思っています。AIサーバーは特に競争の激しい市場ですが、今後も全身全霊でお客様のサポートを行っていきたいと思います。





Y.M.

特にこの基板内蔵対応MLCCは様々な部門と協力しながら開発・量産を進めており、自分の中でもすごく思い入れのある商品で日々の業務に責任を持って取り組んでいます。今後も様々な課題があると思いますが、目の前の課題と真摯に向き合い着実に達成していきたいですね。





T.K.

技術者として、太陽誘電のフラグシップとなるような商品を立ち上げたいですね。私は入社4年目で新潟太陽誘電へ出向したので、比較的若い時期に生産拠点の量産体制について知ることができました。その強みを活かし、量産を意識して商品開発を行っていきたいです。

また、様々な部門と協力しながら仕事を進めていますが、最終的な技術判断はやはり我々商品開発部門の責務だと思っています。今後もその意識・責任を持って、より良い商品づくりを行っていきたいと思います。









