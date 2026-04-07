創作寿司と日替わり入荷の地酒を楽しめる人気の寿司居酒屋が西船橋に登場『寿司トおでん にのや 西船橋店』2026年4月13日(月)オープン！

株式会社一家ホールディングス

株式会社一家ホールディングスの連結子会社である株式会社一家ダイニングプロジェクト（本社：千葉県市川市、代表取締役社長：武長 太郎 以下当社）が運営する、創作寿司と日替わり入荷の地酒を楽しむことができる寿司居酒屋「寿司トおでん にのや」9店舗目となる『寿司トおでん にのや 西船橋店』を、2026年4月13日(月)17時にオープンいたしますのでお知らせいたします。オープン記念として、当店のOPENチラシをお持ちのお客様におすすめ日本酒をグラスで1杯サービスいたします。(2026年7月末まで)

出店経緯・店舗特徴

『寿司トおでん にのや 西船橋店』は、JR西船橋駅南口徒歩1分の飲食店が立ち並ぶ活気あるエリアに出店いたします。西船橋は都内へのアクセスの良さから多くの人が行き交うターミナル駅であり、仕事帰りの一杯や仲間との食事など、幅広いシーンでの利用が見込めます。また当社が運営する「屋台屋 博多劇場 西船橋店」が隣接しており、グループ店舗同士での相乗効果も期待できる立地です。当社がこれまで西船橋エリアで培ってきた店舗運営の知見を活かし、地域に愛される店舗づくりを目指してまいります。

外観イメージ

店内はカウンター席のほか、テーブル席やボックス席をご用意しています。さらに、テーブル席から板前が寿司を創る様子を間近で楽しめるレイアウトを採用しており、職人との会話や寿司が仕上がるライブ感を感じながら食事を楽しめる特等席※も設けました。目の前で料理が仕上がる臨場感に加え、スタッフとの距離が近い空間設計により、当社が大切にしている“おもてなし”をより身近に感じていただける店舗となっています。

※テーブル席（4名様がけ）1卓、ご予約優先

『寿司トおでん にのや』メニュー特徴

酒のつまみになる創作寿司

にのや西船橋店ご予約はこちらから :https://gate.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_s/VB3q1FojEXdqjB7

豪華食材をふんだんに使用し贅沢を極めた「極み寿司」や、思わずお酒が進む個性的な具材を合わせたつまみにも〆にもなるバラエティ豊かな「あて巻き寿司」をご用意しました。厳選したブランド米を使用し、にのやオリジナルの赤酢を合わせたこだわりのシャリとともにお楽しみいただきます。1皿が少量でリーズナブルなため、おひとり様でもご注文いただきやすく、グループでご来店の際は、様々な種類をシェアすることができます。

・極み寿司一例名物にのや巻き

780円(税込858円)

海老天巻き

430円(税込473円)

極みねぎとろ雲丹キャビア

580円(税込638円)

うな玉バター

450円(税込495円)

・あて巻き寿司一例サーモンアボカド

380円(税込418円)

ずわい蟹柚子稲荷

380円(税込418円)

たこ海苔佃煮

380円(税込418円)

燻製すじことろたく

400円(税込440円)

季節問わず楽しめる焼きあご出汁のおでん

あごだしの原料であるトビウオは、海上を飛ぶように泳ぐため、雑味の原因になる脂肪分が他の魚より少なく、スッキリとした上品な味のお出汁が取れます。焼くことで旨味が凝縮され、香ばしい香りもまとった深みのあるお出汁になり、季節を問わずお楽しみいただけます。定番のラインナップ以外にも、旬の食材を使用した季節限定メニューを揃えています。1品100円(税込110円)～

日替わりで入荷する様々な地酒

寿司や和食と相性が良い日本酒にフォーカスし、日替わりで全国から様々な銘柄を取り寄せ、半合でリーズナブルな価格でご提供しています。そのためおひとり様でのご利用でも、気軽に数種類の日本酒を楽しんでいただけます。日本酒各種 半合380円(税込418円)～

初来店や記念日におすすめのコースメニュー

・にのやコース 4,000円(お一人様/税込/飲み物代別途)

あご出汁おでんやあて巻きなど、にのやの人気メニューをバランスよく取り揃えたスタンダードコースです。初めてのご来店はもちろん、接待やご友人とのお食事など幅広いシーンにおすすめです。

小鉢 本日のおばんざい

お造り お造り三種盛り合わせ

焼き物 特製月見つくね

酒の肴 三種盛り合わせ

蒸し物 季節の茶碗蒸し

温物 おでん三種盛り合わせ

あて巻き 二種盛り合わせ

食事 極み寿司 うな玉バター＆あご出汁スープ

甘味 一口黒蜜ゆばプリン

・にのや贅沢コース 5,000円(お一人様/税込/飲み物代別途)

お造り三種や鮑の天ぷら、雲丹肉寿司など、ワンランク上の食材を楽しめる贅沢なコースです。

大切なお集まりや少し特別なひとときにふさわしい、満足度の高い内容となっております。

小鉢 本日のおばんざい

お造り お造り三種盛り合わせ

酒の肴 三種盛り合わせ

メイン 殻付きあわびの丸ごと天ぷら

温物 おでん三種盛り合わせ

寿司 うな玉バター

食事 贅沢雲丹肉寿司

お椀 季節の手造り真丈

甘味 一口黒蜜ゆばプリン

・にのや極贅沢コース 6,000円(お一人様/税込/飲み物代別途)

のどぐろの姿煮付けをはじめとする逸品を堪能できる最高峰のコースです。

記念日や接待、特別なご会食など、上質なおもてなしを求めるシーンに最適です。

小鉢 本日のおばんざい

お造り お造り三種盛り合わせ

酒の肴 三種盛り合わせ

メイン のどぐろ姿煮付け

温物 おでん三種盛り合わせ

寿司 海老天巻き

食事 贅沢雲丹肉寿司 キャビアのせ

お椀 季節の手造り真丈

甘味 一口黒蜜ゆばプリン

※仕入れにより内容変更がございます

また、生鮮魚介類や旬の食材を取り寄せ、料理長が趣向を凝らした個性溢れる逸品が日替わりで楽しめます。日本酒の入荷情報や日替わりの逸品は、店舗Instagramで随時発信しております。

にのや西船橋店Instagram :https://www.instagram.com/sushitooden.ninoya.nishifunaにのや西船橋店WEB予約 :https://gate.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_s/VB3q1FojEXdqjB7【店舗情報】

店名：寿司トおでん にのや 西船橋店

オープン日：2026年4月13日(月)

住所：千葉県船橋市印内町564-8 サウスサイドビル1階

アクセス：JR西船橋駅南口徒歩1分

TEL：047-404-2838

営業時間：全日 17:00～23:00（LO 22:30）

定休日：不定休日あり(年末年始など)詳しくは店舗までお問い合わせください。

席数：40席（カウンター席6席、テーブル席18席、ボックス席16席）

面積：17.81坪

平均予算：4,000円～4,500円

【一家ホールディングス概要】

会社名：株式会社一家ホールディングス

所在地：千葉県市川市東大和田2-4-10

代表者：武長 太郎

事業内容：グループ会社の経営管理 / 多業種飲食店の経営 / ブライダル事業

店舗数：東京 千葉 埼玉 神奈川 直営89店舗(2025年12月末現在)

設立：2021年10月1日

資本金：50,741,650円（2025年12月末現在）

URL：https://ikka-holdings.co.jp/

一家ホールディングスは“おもてなし”を軸に飲食事業、ブライダル事業、レジャー事業を展開しています。「屋台屋 博多劇場」「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」「にのや」等の他業種飲食店を運営。2012年には飲食事業で培った「おもてなしの心」を武器にブライダル事業へ参入。東京タワーを目の前に臨む結婚式場「The Place of Tokyo」を設立し、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」の結婚式場口コミランキングでは、料理部門は7年連続第1位を受賞、ゲストハウス部門でも第1位を受賞(2023年10月1日時点)した人気式場を運営しています。2024年にはレジャー事業および宿泊事業の運営を目的とする株式会社一家レジャーサービスを設立。”おもてなし“のリーディングカンパニーを目指すため、様々な事業に挑戦し、グループミッションである『あらゆる人の幸せに関わる日本一の”おもてなし“集団』を目指してまいります。