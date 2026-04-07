INSIDER PARTNERSHIPS第4弾【酒蔵体験】

インターコンチネンタルホテル大阪天野酒

2026年４月7日（火）、日本・大阪: インターコンチネンタルホテル大阪（所在地：大阪市北区、総支配人：ジェローム・パラコール）では、ホテルをご利用いただくお客様に特別な体験を提供する「INSIDER PARTNERSHIPS」の第4弾として、大阪府河内長野市にある「天野酒」とのパートナーシップを通じ、日本酒の体験をご提供いたします。

昨今では、日本酒を楽しみに来日するインバウンドゲストも増え、その魅力が世界へと広がっている中、大阪府内で江戸時代から作り続けている老舗の蔵元「天野酒」にて、日本酒の魅力はもちろん、日本酒のテイスティングや、酒蔵ならではの発酵調味料を使用したランチとセットで体験いただけるインサイダーパートナーシップスを開始いたします。

有形重要文化財おとして指定されている蔵では、豊臣秀吉からも愛されたとされる地酒「天野酒」を醸造しているのはもちろん、夏場には、川床の開放やホタルを見ながらのお食事、蔵開きには牡蠣のイベントも開催する、地元にも観光客にも愛されている酒蔵です。さらに隣接するレストランでは、日本酒テイスティングもお楽しみいただけます。

ホタルが生息する豊かな自然の中で醸造される日本酒をご宿泊のお客様にご紹介いたします。

体験内容はこちら：

「天野酒 酒蔵ツアー＆テイスティング」

場所：天野酒・レストラン天空（大阪府河内長野市）

所要時間：約2時間半

料金：1名 29,000円（体験・英語ガイド付き）

予約：7日前までの要予約

※交通費は含まれておりません。

※ご宿泊されるお客様のみが体験できるプログラムです。

HP: https://icosaka.com/insiderexpertise/(https://icosaka.com/insiderexpertise/)

「天野酒 酒蔵ツアー＆テイスティング（ランチ付き）」

場所：天野酒・レストラン天空（大阪府河内長野市）

所要時間：約4時間

料金：1名 32,000円（体験・英語ガイド付き）

予約：7日前までの要予約

※交通費は含まれておりません。

※ご宿泊されるお客様のみが体験できるプログラムです。

HP: https://icosaka.com/insiderexpertise/

天野酒について

大阪府河内長野市にある江戸享保に創業した老舗酒蔵。世界遺産の高野山へと続く高野街道に位置し、登録有形文化財でもある。かつては「三木正宗」や「波之鶴」などを醸造。

天野山金剛寺が宿坊として利用されていたころ、参拝客に振る舞われていた僧坊酒が「天野酒」という名前で、非常に甘いマイナス100度を超えたお酒として、豊臣秀吉も愛したとされる日本酒。昭和46年に、天野山金剛寺にご厚意により、地元の方の支援もあり「天野酒」を復活、今日では、知る人ぞ知る地酒となりました隣接するレストラン「天空」では、飲み比べやお食事が楽しめる。

INSIDER PARTNERSHIPSについて

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、ホスピタリティのパイオニアとして豊かな歴史を活かし、ホテルスタッフが文化的な

コネクターとして、ゲストが地元のエリアを探索し、お楽しみ

いただけるようサポートする「INSIDER EXPERTISE(心遣いが光るインサイダー)」プログラムを開始いたしました。その一環として、ホテルコンシェルジュチームが中心となり、地元の企業や団体と

パートナーシップを組み、特別な体験を提供する「INSIDER PARTNERSHIPS」を、インターコンチネンタルホテル大阪で

提供いたします。

本INSIDER PARTNERSHIPSを記念し、インターコンチネンタルホテル大阪では、より多くのお客様に日本酒の魅力をお楽しみいただけるように、オリジナルの日本酒セットの販売と、宿泊プランとセットにしたプランをご用意いたしました。

オリジナル日本酒セット

300mlの日本酒と木枡がセットとなったインターコンチネンタルホテル大阪オリジナル日本酒セットを販売しております。

場所：パティスリー ストレス、フロント

料金：8,000円

※料金には税金が含まれております。

※アルコール商品のため購入時に年齢確認をさせていただく場合がございます。

レストランクレジット付き宿泊プラン

ホテル滞在中にレストランのお食事やルームサービスなどの代金としてご利用いただけるホテルクレジット2万円分が含まれている美食体験が楽しめる宿泊プランに、インターコンチネンタルホテル大阪オリジナル日本酒セットもプレゼントいたします。

対象客室：レギュラーフロアおよびレジデンスフロア

プラン内容：

ホテルクレジット20,000円分（1泊1室につき）

インターコンチネンタルホテル大阪オリジナル日本酒セット（1滞在に付き1個）

4階フィットネスジム、屋内プール、日本式浴場（サウナ含む）の無料利用

ホテルクレジット対象店舗：

スペシャリティレストラン ピエール

ノカ ロースト＆グリル

ラウンジ3-60

アディ ラウンジ＆バー

パティスリー ストレス

ルームサービス

料金：84,000円～

HP：https://icosaka.com/offer/dineonus/

インターコンチネンタルホテル大阪について

インターコンチネンタルホテル大阪（客室数：272室、住所：大阪市北区大深町3-60、代表番号：06-6374-5700）は、大阪・梅田の両駅に直結し、大阪の名所「グランフロント大阪」北館タワーCの合計17フロア（1～4、20～32階）に、コンテンポラリーラグジュアリーホテルとして、2013年6月5日（水）に開業しました。合計215室のホテル客室と、長期滞在にもご利用いただける合計57室のレジデンシャルスイートのほか、5つの料飲施設、4つの宴会場・会議施設、婚礼チャペル、スパ、フィットネスなど充実した施設を備えます。大阪の街並みがパノラマに広がる地上20階のロビーから客室に至るまで都会的で洗練された、温かみと落ち着きのある、コンテンポラリーラグジュアリーな空間がお客様をお迎えし大阪ならではの文化や歴史に触れることのできる、大阪を知り尽くしたコンシェルジュのサービスが心に深く残る充実した滞在をサポートします。

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation)その他SNS www.facebook.com/intercontinental (https://www.facebook.com/intercontinental) www.instagram.com/intercontinental(https://www.instagram.com/intercontinental) をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation (https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels