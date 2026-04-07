５月５日、全国約200カ所のプレイグラウンドを無料開放 「あそびの体験格差」をなくす、新しいこどもの日のカタチ。『スマイル・インクルーシブDay』

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、2026年5月5日（火・祝）の「こどもの日」に、当社が運営する「スキッズガーデン」「のびっこ」「わいわいぱーく」 等、全国約200カ所のプレイグラウンド施設において、無料開放イベント『スマイル・インクルーシブDay』を実施いたします。

本年度より、障がいや特性、様々な事情にかかわらず、すべてのお子さまが「ありのまま」でのびのびとあそべる社会を目指し、インクルーシブな環境をご利用者とともに創出します。お客さま同士のあたたかな見守り合いにより、誰もが心から「あそび」を楽しめる場を、地域社会とともに広げてまいります。

♦詳細はこちら： https://www.fantasy.co.jp/#smileinclusive

■ 背景と想い：すべてのこどもの「あそびたい」に応えたい

あそびに夢中になるその瞬間に、障がいや特性による違いはありません。しかし現実には、周囲の視線や環境への不安、また置かれた境遇によって、遊び場に来ることを諦めてしまっているお子さまやご家族がいます。当社は、この「あそびの体験格差」をなくし、すべてのこどもの“夢中”を育み、“えがお”あふれる社会をつくっていくことが、私たちのパーパス（存在意義）であると考えています。『スマイル・インクルーシブDay』は、単なる無料イベントではなく、すべてのお子さまが“ありのまま”でのびのびと楽しめるあそび場を、ご利用者の皆さまとともに共創していくための大切な一歩です。

■『スマイル・インクルーシブDay』実施概要

日程：2026年5月5日（火・祝）

内容：対象施設の無料開放（完全入替制・当日整理券配布）

対象施設：全国のスキッズガーデン、のびっこ、わいわいぱーく、

そびなび、ダイナレックスチャレンジのキッズコーナー 約200カ所

ご利用対象：０歳～小学2年生までのお子さまと保護者さま

お約束：すべてのお子さまが「ありのまま」でのびのびと遊べるように、お互いにあたたかな見守りをお願いします。

【ご利用にあたっての注意事項】

・当日は安全確保のため、お子さまのみでのご利用はできません。必ず保護者さまご同伴でご入場ください。

・完全入替制です。当日は整理券を配布いたします。

・遊べる時間は店舗によって異なります。スケジュールは当日店頭掲示ポスターをご確認ください。

・対象外店舗：にこはぴきっず、ちきゅうのにわ全店、ちきゅうのにわ"ぽっぷ"全店、キッズーナ全店、のびっこジャンボ全店、のびっこピクニック全店、Zooアドベンチャーワールド成田、スキッズガーデン ららぽーと湘南平塚店、スキッズガーデン キャナルシティ博多店、スキッズガーデン ミナモア店、スキッズガーデン 三井アウトレットパーク岡崎店、ダイナレックスチャレンジのキッズコーナー以外

・子育て応援アプリ「トットット」会員の方は、お子さま人数分のスタンプが貯まります。

（0歳無料入場のお子さまはスタンプ機能対象外）

・お子さまだけであそべる「スキッズガーデン」

■当社が運営するプレイグラウンド・時間制遊具とは

スキッズガーデンは、子どもがひとりで遊べるプレイグラウンドです。施設内ではプレイリーダー（保育士・幼稚園教諭、または当社の教育プログラムを受けた有資格者）が遊びをサポート。対象は０歳～小学2年生。３歳以上はお子さまだけで入場することができます。

※5月5日の無料開放日では、お子さまのみでのご利用はできません。

保護者同伴でのご利用に限らせていただきます。

スキッズガーデン公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/skidsgarden/

・赤ちゃんも安心して遊べるプレイグラウンド「のびっこ」

「のびっこ」は、「お子さまの成長を見守れる場所」「親子一緒にえがおになれる場所」をコンセプトとした、赤ちゃんから安心して遊べるプレイグラウンドです。温かみのあるナチュラルなデザインの遊具と、厳選された知育玩具がお子さまをお迎えします。

対象は０歳～小学2年生のお子さまとその保護者さま

のびっこ公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/nobicco/

・親子で楽しめる「わいわいぱーく」

「わいわいぱーく」は親子で楽しめるキッズスペースです。 ごっこ遊びなど、さまざまな遊具を使った遊びが楽しめます。対象は０歳～小学2年生のお子さまとその保護者さま

0歳・保護者さまは無料で入場できます。

わいわいぱーく公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/waiwai/

■当社が運営している子育て応援アプリ 『トットット』でスタンプを貯めてオトクにあそべる！

・0歳からの子育て応援アプリ「トットット」とは？

「トットット」は、子育てに役立つ情報発信やおトクなクーポンの配信、来店スタンプを貯めることで当社が運営するプレイグラウンドがオトクにあそべる、0歳からの子育て応援サービスアプリです。無料でご利用いただけます。

「トットット」アプリのお得ポイント！

１.アプリのダウンロード＋プロフィール情報登録で、翌日から使える値引きクーポンをプレゼント！

２.プレイグラウンドのご利用でお子さま1人につき1日最大1スタンプがたまり、５個たまると次回使える値引きクーポンをプレゼント！

３.おトクなクーポンやプレゼントがもらえるアプリ会員限定のキャンペーンを随時開催！

４.子育てに役立つ情報を配信！

※スタンプは退出処理が完了した時点で反映されます。

※初回登録のクーポンは翌日付与となります。

※0歳無料入場のお子さまはスタンプ機能対象外です。

※0歳は1歳の誕生月の月末までです。

※お子さまの年齢を確認させていただく場合がございます。

※画像はイメージです。

※予告なく実施日、実施店舗、内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。