会計検査院、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で「データ戦略人材」の採用が決定

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2025年10月に会計検査院の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を実施。125名の応募から「データ戦略人材」の採用が決定しました。下記、会計検査院 検査支援室長 岡田修和氏のコメントを紹介いたします。

プレスリリース https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/44069.html

特設ページ https://www.enjapan.com/project/jbaudit_2512/

※上記プレスリリースや記事は公募開始時（2025年12月15日）に掲載されたものです。

会計検査院 検査支援室長 岡田 修和氏 コメント

この度、エン株式会社の協力を得て、デジタル人材の会計検査院での採用が決定したことを大変嬉しく思います。今回の採用活動では、多くの方々にご注目いただき、予想を上回る125名の方からご応募をいただきました。多くの方にご関心をお寄せいただいたことに感謝申し上げるとともに、多様なバックグラウンドを持つ方々との出会いが、私たちのチームに新たな視点と刺激をもたらしたことを実感しております。

採用された方には、専門性を活かして会計検査の機能の強化に寄与していただくとともに、ご自身の成長も実感していただけることを期待しています。

会計検査院は、国会や裁判所に属さず、内閣から独立した立場で国の財政を監督する機関として、145年以上の歴史を誇ります。今回の採用は、外部から新たな視点と専門的なスキルを取り入れることで、会計検査の手法をアップデートし、検査機能の強化を図る重要な一歩です。

新たなメンバーの加入により、私たちのチームは更なる高みを目指してまいります。その過程で、外部の知見を求める機会が生じるかもしれません。その際には、ぜひ会計検査院の取組や採用情報に注目していただければ幸いです。

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けました。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』 https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)

■第16弾

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3i0-NBSuXOM ]

■第17弾

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7Z0WSEo1pP4 ]

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1182-3b45a841948de1f03bdc05c1180ae44f.pdf

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エン株式会社 広報担当

E-mail:en-press@en-japan.com

TEL：03-3342-6590

※メディア専用の電話番号です。

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