ジョニーウォーカーから新商品「ジョニーウォーカー ブロンド」いよいよ4月7日発売！“ミックスのために生まれた”新スタイルのウイスキーを提案「Magic Hour Mix（マジックアワーミックス）」

ディアジオ ジャパン株式会社

世界No.1※1スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」は、ミックス（割り材との組み合わせ）のために生まれた新スタイルのウイスキー「ジョニーウォーカー ブロンド」（以下、ブロンド）を4月7日（火）に新発売しました。新発売に伴い、「Walk Into Magic Hour」をテーマに様々な取り組みを実施し、自分らしい一杯を楽しむ新しい飲用スタイル「Magic Hour Mix（マジックアワーミックス）」を提案します。おすすめの「Magic Hour Mix」レシピに加え、インフルエンサーとのコラボレーションや体験型イベントを順次展開します。

※1 IMPACT DATABANK 2024に基づく販売数量

新しいウイスキーの楽しみ方「Magic Hour Mix（マジックアワーミックス）」

「ブロンド」の最大の特長は、シリーズで最もスモーキーさを抑えた穏やかで親しみやすい味わい。ライトな口当たりと果実のような華やかさ、なめらかなバニラ香の余韻がある味わいは汎用性が高く、お好きな割材と合わせることでより一層「ブロンド」の魅力を引き立てます。まさに“ミックスのために生まれたウイスキー”です。

「ジョニーウォーカー」は、ソーダで割るクラシックなハイボールスタイルだけでなく、お客様それぞれがお好きなミックスで楽しむ、新しいウイスキーの飲み方を「Magic Hour Mix（マジックアワーミックス）」と名付けました。「Magic Hour Mix」には、マジックアワーの夕刻に、自分らしさや自分だけの“楽しい”に立ち返りながら、その日の気分に合わせて自由にアレンジし、オリジナルの一杯を楽しんでいただきたいという想いが込められています。

日々の喧騒から抜け出し、マジックアワーを眺めながら自分らしいミックスをぜひお楽しみください。

ジョニーウォーカーがおすすめする「Magic Hour Mix（マジックアワーミックス）」

華やかで甘みのある「ブロンド」は、ソーダはもちろん様々なフレーバーの割材と相性抜群です。特におすすめなのが「レモネードハイボール」。レモネードと合わせることで、「ブロンド」の華やかさ・甘み・果実味がより一層広がります。ぜひ、特別な一杯をご自宅でお楽しみください。

●ジョニーウォーカーおすすめ「ジョニーブロンド レモネードハイボール」

【レシピ】

ジョニーウォーカー ブロンド：30ml

レモネードシロップ：20ml

炭酸水：150ml

グラスに氷を入れ、ブロンド・レモネードシロップ・炭酸水を注ぎ、軽くかき混ぜます。

お好みでフレッシュレモンやライムを入れてお楽しみください。

■「LEMONADE by Lemonica」コラボキャンペーン実施

新商品の発売を記念して、金沢生まれのレモネード専門店「LEMONADE by Lemonica」とのコラボキャンペーンを4月7日（火）～5月29日（金）まで実施します。抽選で500名様に「ブロンド」とレモネードを楽しむセットがあたります。

詳細はキャンペーン特設サイト(https://cp.kirin.jp/join/36911)からもご確認が可能です。

実施期間：4月7日（火）～5月29日（金）

応募方法１.：キリンビール公式Xのフォロー＆リポスト

応募方法２.：ジョニーウォーカー公式Instagramをフォロー＆コメント

景品：ジョニーウォーカー ブロンド 700ml 1本

レモニカレモネード3種セット

（レモネードシロップ/スーパーシトリック/アクアレモネード）

各380g/本

ドリンクジャー＆ストロー 1個

※応募は20歳以上の方に限ります。

■「LEMONADE by Lemonica」について

金沢生まれのレモネード専門店。

非加熱、非圧搾で時間をかけて生レモンから抽出する特製シロップをベースに、注文ごとに手作りのレモネードを提供しています。

約20種類のバラエティ豊かなレモネードを楽しむことができます。

インフルエンサーがおすすめする「Magic Hour Mix（マジックアワーミックス）」

関西を拠点にダンサーとして活躍するhanaさん、クリエイティブエージェンシー「monopo Tokyo」のCEOであり、ジュエリーブランド「ATELIER ROUGE」のプロデューサーを務めるクララ ブランさん、昨年Netflixシリーズ「OFFLINE LOVE」への出演で注目を集め、アパレルブランドのディレクターなども務めるKANAKAさんといった、音楽やファッションなど様々な業界で活躍する3名の方に、それぞれおすすめの「Magic Hour Mix」をご紹介いただきました。

●hanaさんおすすめ

「ジョニーウォーカー ブロンド」にライムシロップを少し加え、ジンジャーエールで割るのがhanaスタイル。爽やかで刺激的な一杯が気持ちをリフレッシュしたい時におすすめ。

hana

国内外で活躍するプロダンサー、コレオグラファー、ダンス講師。幼少期からダンスを始め、JAZZ、BALLET、HIPHOPなどあらゆるジャンルを習得。また、幼少期からキッズダンサーとして数々のショーやコンテストで優勝を飾る。Instagram▶︎@banghana(https://www.instagram.com/banghana/?hl=ja)

●クララ ブランさんおすすめ

レモン、オレンジ、生姜、ラズベリーで作ったアイスキューブに、

「ジョニーウォーカー ブロンド」と炭酸水を注ぐと見た目にも可愛い一杯の出来上がり。

クララ ブラン

パリ生まれ、日本在住。クリエイティブエージェンシー「monopo Tokyo」のCEOを務める。ジュエリーブランド「ATELIER ROUGE」のプロデューサーとしても活動し、今年新たにブランド「YUL」のローンチを予定している。Instagram▶︎@klara_blanc(https://www.instagram.com/klara_blanc/?hl=ja)

●KANAKAさんおすすめ

「ジョニーウォーカー ブロンド」をレモンティーで割って飲むのがおすすめ。仕事帰りの疲れた日でも手軽に作れるのが嬉しいポイント。

KANAKA

2025年、Netflixのリアリティー番組『OFFLINE LOVE（オフライン ラブ）』に出演。現在は、モデル活動やブランドのディレクターのほか、撮影のディレクション、企業のSNSの運用の代行などマルチに活動中。Instagram▶︎@kanakastella(https://www.instagram.com/kanakastella/?hl=ja)

「Magic Hour Mix（マジックアワーミックス）」を楽しめるイベントを開催

自宅で楽しむのはもちろん、特別な空間でマジックアワーを見ながら「Magic Hour Mix」をお楽しみいただけるイベントも開催予定です。イベントごとに異なる「Magic Hour Mix」を提供します。

■JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”

CM撮影にも使用されるマジックアワーの美術セットの中で、ブロンドのカクテルとともに、マジックアワーに入り込む没入型POP-UPです。当イベントのプロデューサーであるTaiTan氏（ラッパー/クリエイティブディレクター）による山椒とゆかりを効かせたスパイス感が広がるMixを提供します。

開催期間：2026年4月11日（土）-13日（月）

12:00-20:00（最終日のみ12:00-18:00）

開催場所：麻布台ヒルズギャラリー

入場：無料（1ドリンクオーダー制）

Webサイト：https://walk-into-magic-hour.com

■JOHNNIE WALKER BLONDE presents “THE WALKERS IN TOWN SESSIONS vol.5”

渋谷のど真ん中、PARCO 10Fの屋外テラスも備えた開放的な空間で、音楽と「Magic Hour Mix」とともにマジックアワーのひとときを楽しむイベントです。イベント限定のスペシャルMixも提供します。

開催期間：2026年4月19日（日）17:00-21:00

開催場所：渋谷パルコ 10F PBOX

出演者：Wez Atlas/牡蠣姫（Rachel from chelmico）/おかもとえみ/SUNNY ONLY 1

入場：無料（1ドリンクオーダー制）

■JOHNNIE WALKER BLONDE presents “MAGIC HOUR CLUB by HAPPY OUTSIDE BEAMS”

BEAMSとの共同企画により生まれたイベント。BEAMSの外遊びの楽しさを発信するブランドHAPPY OUTSIDE BEAMSによる体験型イベントです。屋外スペースにて、「Magic Hour Mix」を片手に、ワークショップなどのアクティビティを楽しみながら、好きな服で、好きな仲間と、好きな過ごし方で、マジックアワーを五感で楽しむことができます。イベント限定「ジョニーブロンドBEAMS mix」を提供します。

開催期間：2026年5月15日（金）15:00-22:00-

16日（土）12:00-20:00

開催場所：東急プラザ「ハラカド」イベントスペース701

入場料：無料

「ジョニーウォーカー ブロンド」について

■商品概要

●中味

フルーティな味わいと滑らかなバニラのような余韻は、丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽での熟成により実現しています。「ふわりとひらく、香りと甘み」を、お好きな飲み方でお楽しみください。特にレモネードハイボールがおすすめです。

●パッケージ

象徴的な青のストライディングマンと明るい黄色を基調として、プレミアム感、品質、滑らかさ、躍動感を表現したデザインです。

1．商品名 「ジョニーウォーカー ブロンド」

2．発売日 2026年4月7日（火）

3．発売地域 全国

4. 容量／容器 700ml／びん

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 40％

【ジョニーウォーカーについて】

1820年、創業者ジョン・ウォーカーがオープンした小さな雑貨店で取り扱っていたスパイスや紅茶のブレンドにインスピレーションを得て、ウイスキーをブレンドしました。当時必ずしも品質が一定ではなかったウイスキーに、高品質での安定供給、そして多様な原酒をブレンドすることによる奥深く豊かな味わいをもたらしました。以来200年以上にもわたり「ジョニーウォーカー」はブレンディング技術にこだわり続け、その味わいは世界No.1のスコッチウイスキーブランドとして愛されています。

オフィシャルホームページ https://www.johnniewalker.com/ja-jp/

Instagram. https://www.instagram.com/johnniewalkerjapan/

■DRINKiQ

ディアジオ ジャパン株式会社は2030年に向けて、持続可能な世界を実現する取り組みとして、サステナビリティの推進の他にポジティブ・ドリンキングの啓発をしています。

その一環として、適正飲酒のサポートや、お酒の知識を学ぶことができるWebサイト「DRINKiQ」を公開中。https://www.drinkiq.com/ja-jp/

お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。

お酒は適量を。妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。飲んだ後はリサイクル。