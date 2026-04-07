メルカリ、宅配便ロッカー「PUDOステーション」から「エコメルカリ便」の発送が可能に

株式会社メルカリ

株式会社メルカリ（本社：東京都港区、代表執行役 CEO：山田 進太郎、以下 メルカリ）は、2026年4月より「エコメルカリ便」の発送拠点として、Packcity Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：柳田 晃嗣、以下「PCJ」）が運営する宅配便ロッカー「PUDO（プドー）ステーション（以下、「PUDO」）」での受付の本格提供を開始いたしました。対象地域（※1）は、東京都（島しょ部除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県の1都3県と大阪府・奈良県から開始（※2）いたします。

※1：対象エリア内であっても、主に「セブン-イレブン」設置など、一部対象外のPUDOがございます。なお、対応エリアはこちらをご確認ください。 https://jp-news.mercari.com/more/eco-mercari/#area

※2：「メルカリ」アプリを利用のお客さまは段階的に利用が可能になります。

■背景

メルカリは、これまでもお客さまがご自身にとって最適な配送方法を選べるように、さまざまな取り組みを行ってまいりました。

「メルカリ」ご利用のお客さまへのアンケート調査結果（※3）によると、「メルカリ」で出品・発送する際に面倒・手間だと感じることとして、商品サイズがすぐに判断できないことによって梱包や価格設定に手間取ってしまうお客さまが多いことがわかりました。

こうしたお客さまのお声を受け、2024年3月28日からは、SBS即配サポート株式会社と連携し、置き配指定での受け取りを前提とした「エコメルカリ便」を開始しました。「エコメルカリ便」は、宅配便160サイズまで（※4）一律730円で発送することができるほか、置き配指定での受け取りを前提としているため、再配達を減らすことができ、ドライバーにもやさしい配送サービスです。加えて、2025年3月5日からは、「エコメルカリ便」の荷物を自宅周辺の指定場所に置くだけでドライバーが集荷をしてくれる「置き発送」サービス（※5）を開始し、発送可能サイズを160サイズまで拡張することで、大きな荷物を自宅から発送拠点に運ぶ作業も不要となりました。

「エコメルカリ便」の詳細は、以下の特設ページならびにメルカリガイドをご確認ください。

- https://jp-news.mercari.com/more/eco-mercari/

- https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1487/



※3：「メルカリ」ご利用のお客さまアンケート調査結果（対象人数：10,000人、対象期間：2024年2月5～11日）

※4：「PUDO」から発送できるサイズは60～100サイズまでとなります。「置き発送」サービスにおいて、60～160サイズの荷物に対応しております。

※5：「置き発送」サービス対象エリアは、2026年4月7日現在、東京都（島しょ部除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県となっております。

■概要

今回、新たに「PUDO」に対応したことで、24時間365日（※6）、手数料無料で非対面での発送が可能となります。送料は一律730円のまま、早朝・深夜を問わず、人の手を介さないロッカー投函の選択肢が加わることで、お客さまのライフスタイルに合わせた利便性がさらに向上します。

※6：設置場所の営業時間などにより利用時間が限られる場合があります。

＜「PUDO」での発送方法＞

（1）出品時に、商品の配送方法で「らくらくメルカリ便」もしくは「ゆうゆうメルカリ便」を選択します。

※購入者が商品購入時に置き配の利用同意をした場合に、取引画面で「エコメルカリ便」を選択できるようになります。

（2）「商品サイズと発送場所を選択する」より、エコメルカリ便「宅配便（～160cm）」、「宅配便ロッカーPUDO」を選択。商品を梱包したら、発送用2次元コードを発行し、「PUDO」の操作画面の指示に従って、操作を進めます。

（3）「PUDO」に荷物を入れて、画面の確認ボタンをタッチして終了し、発送手続き完了です。

発送方法の詳細は、以下の特設ページならびにメルカリガイドをご確認ください。

- https://jp-news.mercari.com/more/eco-mercari/

- https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1487/

＜対象エリア＞

出品者の住所：東京都（島しょ部除く）、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、奈良県

※対象エリア内であっても、主に「セブン-イレブン」に設置されているPUDOなど、一部対象外のPUDOがございます。なお、対応エリアはこちらをご確認ください。 https://jp-news.mercari.com/more/eco-mercari/#area

メルカリは、今後もより多くのお客さまに手間なく簡単に「メルカリ」をご利用いただけるようなサービス開発をおこない、さらにサステナブルな配送が実現される世界を目指してまいります。