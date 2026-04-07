『サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～と』シリーズ最終弾！お空をイメージした「とくべついしょう」を着た「シナモロール」と「クロミ」の「BIGぬいぐるみ」が４月10日（金）より展開開始

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株式会社イオンファンタジー


株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、空港をテーマにした株式会社サンリオのキャラクターたちのオリジナルアート「サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ」最終弾を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて４月10日（金）より順次展開いたします。第十二弾では「シナモロール」と「クロミ」が登場いたします。


◆詳細・展開店舗一覧はこちら：


https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio_airport12(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio_airport12)


また、モーリーファンタジー公式X で「ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ　26種コンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。



■お空をイメージした“とくべついしょう”の「シナモロール」と「クロミ」の「BIGぬいぐるみ」が登場！

サンリオのキャラクターズの“空港”をテーマにしたオリジナルアート「サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ」の第十二弾が登場。えあぽ～とシリーズの最後を飾るのは、お空をイメージした「とくべついしょう」を着た「シナモロール」と「クロミ」の「サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ～シナモロール、クロミ～とくべついしょうver」を展開いたします。ちょこんとおすわり姿がかわいい、お部屋に飾りやすいサイズの「BIGぬいぐるみ」です。



■「サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～と」最終弾！


空港をテーマにしたオリジナルアートの全24種のサンリオキャラクターズのプライズ「サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～と　BIGぬいぐるみ」シリーズの最終弾です。今回の第十二弾では「シナモロール」、「クロミ」が登場いたします。



「サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～と」プライズゲーム用景品　概要


景品：


サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～と


BIGぬいぐるみ～シナモロール、クロミ～　全２種


展開期間：2026年４月10日（金） ～ 無くなり次第終了


店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、モーリーオンライン



「サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～と」 プライズゲーム用景品


サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ


～シナモロール、クロミ～とくべついしょうver　全２種


たて約28cm


お空をイメージした「とくべついしょう」を着た「シナモロール」、「クロミ」のBIGぬいぐるみ。


お部屋に飾りやすいサイズで、ちょこんとおすわり姿がかわいいぬいぐるみです。



◼「ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ　26種コンプリートセット」が当たるSNSキャンペーンを開催！


プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、第一弾～第十二弾で登場した「ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ　26種コンプリートセット」が抽選で１名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。



詳細は公式アカウントをご確認ください。


応募方法：下記の方法でご応募ください。


モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト


応募期間：2026年４月8日(水) 17:30 ~４月19日(日) 23：59


モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of



●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは


オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）


新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！



公式サイト：https://www.molly.online/


モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/


モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670355



※画像はイメージです。　


※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。


※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。


※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。


※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。