『サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～と』シリーズ最終弾！お空をイメージした「とくべついしょう」を着た「シナモロール」と「クロミ」の「BIGぬいぐるみ」が４月10日（金）より展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、空港をテーマにした株式会社サンリオのキャラクターたちのオリジナルアート「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ」最終弾を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて４月10日（金）より順次展開いたします。第十二弾では「シナモロール」と「クロミ」が登場いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio_airport12(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio_airport12)

また、モーリーファンタジー公式X で「ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ 26種コンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■お空をイメージした“とくべついしょう”の「シナモロール」と「クロミ」の「BIGぬいぐるみ」が登場！

サンリオのキャラクターズの“空港”をテーマにしたオリジナルアート「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ」の第十二弾が登場。えあぽ～とシリーズの最後を飾るのは、お空をイメージした「とくべついしょう」を着た「シナモロール」と「クロミ」の「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ～シナモロール、クロミ～とくべついしょうver」を展開いたします。ちょこんとおすわり姿がかわいい、お部屋に飾りやすいサイズの「BIGぬいぐるみ」です。

■「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と」最終弾！

空港をテーマにしたオリジナルアートの全24種のサンリオキャラクターズのプライズ「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と BIGぬいぐるみ」シリーズの最終弾です。今回の第十二弾では「シナモロール」、「クロミ」が登場いたします。

「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と」プライズゲーム用景品 概要

景品：

サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と

BIGぬいぐるみ～シナモロール、クロミ～ 全２種

展開期間：2026年４月10日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、モーリーオンライン

「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と」 プライズゲーム用景品

サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ

～シナモロール、クロミ～とくべついしょうver 全２種

たて約28cm

お空をイメージした「とくべついしょう」を着た「シナモロール」、「クロミ」のBIGぬいぐるみ。

お部屋に飾りやすいサイズで、ちょこんとおすわり姿がかわいいぬいぐるみです。

◼「ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ 26種コンプリートセット」が当たるSNSキャンペーンを開催！

プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、第一弾～第十二弾で登場した「ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ 26種コンプリートセット」が抽選で１名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。

詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記の方法でご応募ください。

モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

応募期間：2026年４月8日(水) 17:30 ~４月19日(日) 23：59

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670355

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。