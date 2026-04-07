ビズメイツ、AI×人による英語学習サイクルを強化

ビズメイツ株式会社

ビジネス特化型オンライン英会話「Bizmates（ビズメイツ）」を展開するビズメイツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木伸明、以下「当社」）は、2026年4月6日、オンライン英会話とコーチングの受講生プラットフォームを統合しました。

当社は、オンラインレッスン・AIアプリ・コーチングを組み合わせた英語学習モデルを提供しています。

中でも、オンライン英会話レッスンを録音・AI解析し、その結果をコーチングに活用する仕組みは当社独自の取り組みであり、業界初（※1）のサービスです。さらに、一般的な英語コーチングサービスと比較して約1/6の価格（※2）を実現しています。

本統合により、学習の可視化と継続支援を強化し、さらに多くのビジネスパーソンに高品質で効果的な英語学習機会を提供してまいります。

グローバル人材不足と英語学習の構造的課題

日本企業においては、グローバル市場への対応や多様な人材との協働の必要性が高まる中で、英語力は一部人材に限らず広く求められる基礎スキルとなりつつあります。

英語学習市場はオンライン化の進展により拡大を続けており、オンライン語学学習市場は2024年度に約371億円、2025年度には約405億円規模に達すると予測されています。また、英語コーチング市場も100～150億円規模に拡大しており、継続支援を前提とした学習サービスへのニーズが高まっています（※3）。

一方で、AIを活用した学習アプリの普及などにより、オンライン英会話やコーチングといった複数の学習手法を併用できる環境が整っています。

実際に、下図に示すように、「オンライン英会話（36.0%）」「対面型スクール（34.6%）」「英語コーチング（30.6%）」「英会話アプリ（29.4%）」など、複数の学習手段が併用されています（※4）。

しかし、学習手段の多様化により、「何をどのように学ぶべきか」の判断が難しくなり、英語学習の継続の壁の一つとなっています。

当社調査では、英語学習経験者の84.4%が挫折を経験しており、「自己管理の難しさ」や「上達実感の不足」といった課題が顕在化しています。また、63.3%が「専任コンサルタントの支援があれば継続できた」と回答しており、個別最適な伴走支援の重要性が高まっています（※5）。

学習モデルの強化と統合による価値向上

当社は、オンライン英会話、コーチング、AIアプリを連携させたハイブリッド型の学習プラットフォームを構築しています。AIアプリによる予習・復習、オンラインレッスンによる実践機会の提供、コーチングによる学習設計と伴走支援を組み合わせることで、英語学習における継続の課題を解決し、効率的な英語習得を可能としています。

また、AIと人の強みを組み合わせた学習モデルが、AI時代において「ビジネスで成果を出す英語力」を最短距離で伸ばすうえで有効であると考えています。

当社独自の取り組みであり業界初（※1）となる、オンラインレッスンと連動したAI解析を活用することで、受講者ごとの課題を的確に把握し、1回15分・30分、月4回でも精度の高いコーチングを可能としています。また、コンサルタントがAIを活用して効率的に学習設計を提示できるため、一般的な英語コーチングサービスと比較して約1/6の価格を実現しています。

さらに、今回のプラットフォーム統合により、学習目標や課題、レッスンの受講状況、コンサルタントからのフィードバックを一元管理する環境を構築しました。これにより、学習の方向性と進捗を明確に把握できるようになり、成果の可視化と継続的な学習支援を強化します。

当社は今後も、「もっと多くのビジネスパーソンが世界で活躍するために」というミッションのもと、継続的な学習を支える環境の整備を通じて、企業における人材育成および個人のスキル向上に寄与してまいります。

【ビズメイツコーチング サービス概要】

・コーチング（15分/30分）＋オンラインレッスン（毎日1レッスン/2レッスン）を組合せたセット

※コーチング単体での提供はしておりません

・価格：月額34,650円～61,050円（税込）

・サービスサイト： https://www.bizmates.jp/coaching/

（※1）【業界初】オンライン英会話レッスンを録音・AI解析し、その分析結果を英語コーチングに活用する仕組みは、オンライン英会話と英語コーチングサービスを提供している上場および上場関連企業4社において当社のみ（2026年4月時点、当社調べ）

（※2）【約1/6の料金体系】英語コーチングサービスを提供している大手3社の料金と比較（2024年1月時点、当社調べ）

（※3）矢野経済研究所「2025年 語学ビジネスの実態と展望」

（※4）第30回ビズメイツ調査【ビジネス英語初心者の学習課題とサポートニーズ実態調査】

（※5）第28回ビズメイツ調査【英語学習の挫折実態2025】

ビズメイツ株式会社について www.bizmates.co.jp(https://www.bizmates.co.jp/)

当社は2012年の創業以来、「もっと多くのビジネスパーソンが世界で活躍するために」をミッションに掲げ、語学事業と人材事業を通じて、個人と企業のグローバル化を支援し、その成長を加速させるソリューションを提供しています。

語学事業では、仕事で結果を出す英語力が身につくビジネス特化型オンライン英会話サービス「Bizmates（ビズメイツ）(http://bizmates.jp/)」、および外国籍人材のためのビジネス特化型日本語学習サービス「Zipan（ジパン）(http://www.zipan.biz/)」を展開。人材事業では、世界で活躍するグローバルエンジニアを日本企業に紹介するサービス「G Talent（ジータレント）(https://gtalent.jp)」、およびグローバルエンジニアと日本企業をつなぐ採用プラットフォーム「GitTap（ギットタップ）(https://www.gittap.jp/client)」を運営しています。

2023年3月に東京証券取引所グロース市場に上場（証券コード：9345）。

「人と企業が成長しあう多様性のある豊かな社会の実現」をパーパスに、グローバル人材と企業の成長支援を担うテックソリューションカンパニーとして、テクノロジーを活用した語学・人材領域のソリューションを通じ、さらなる価値創出に挑戦し続けています。

ビズメイツ株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

ビズメイツ株式会社 広報室 額田（ぬかだ）・姜（きょう）

TEL： 03-3526-2654（代表）

080-9550-6151（額田）080-8761-1917（姜）

Email：pr@bizmates.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.bizmates.co.jp/inquiry-corp/form_press/