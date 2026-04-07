TOPPAN、非クラウド型自動通訳ディスプレイ「UCDisplay(R) LIVE」の提供を開始

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野口 晴彦、以下 TOPPAN）は、非クラウド型透明翻訳ディスプレイ「UCDisplay(R) LIVE」（以下 本サービス）の提供を2026年4月3日より開始します。

本サービスは、窓口向け透明翻訳ディスプレイ「UCDisplay(R)」シリーズに、非通信環境で動作する自動通訳機能を実装したサービスです。会話データが外部サーバーを経由しない高セキュリティな環境下で、リアルタイムに近い自動通訳を実現します。これにより、インターネット上での厳格なデータ保護要件が求められる機密性の高い情報を扱う公共機関、医療機関、金融機関における対面相談業務に加え、通信環境が不安定な場所等での利用が可能になります。

製品イメージ

■ 開発の背景

近年、在留外国人や訪日外国人の増加に伴い、窓口業務における多言語対応の必要性が高まっています。特に、複雑な内容を含む面談では、話者の発話終了後に翻訳する従来の逐次翻訳方式では、会話のたびにタイムラグが生じ、来訪者と対応スタッフの双方に負担がかかり、業務効率の低下が課題となっていました。

また、公共・医療・金融分野などでは、機密性の高い内容を取り扱うケースも多く、インターネットを経由して外部クラウドサーバーで処理・保存を行う一般的な翻訳サービスでは、インターネット上での情報漏洩リスクやデータ主権の観点から導入が進まず、現場の課題が解消されない状態が続いておりました。

加えて、工場内や山間部など、通信環境が不安定な場所では機械翻訳を安定的に利用しづらいという課題もありました。

こうした状況を踏まえ、TOPPANは、対面コミュニケーションの自然さを追求した透明ディスプレイ技術にセキュリティと翻訳スピードを融合させた「UCDisplay(R) LIVE」を開発しました。

なお、本サービスは、昨年度より販売開始したプレゼンテーション用自動通訳システム「LiveTra(R)」などの知見を活かしながら、窓口での双方向対応をより円滑にするユーザーインタフェースと操作性を実現しています。

■ 特長

1. 自動通訳による活用範囲の拡大

本サービスは、話者の発話と同時に翻訳結果を伝達する自動通訳機能を搭載しています。従来の逐次翻訳に比べて伝達時間を大幅に短縮し、会話の中断を最小限に抑えます。これにより、従来の窓口問合せ対応に加え、各種相談や聴取など、より複雑で継続的な対話が求められる業務への活用が可能です。

2. 非通信構成による機密データ保護

翻訳処理は、設置されたデバイス内部で完結します。これにより、会話データがインターネットを介して外部クラウドに送信されたり保存されたりすることがないため、厳格な外部通信セキュリティが要求される公共・医療・金融機関等でも利用が可能です。

3.ログ抽出とログ削除

翻訳ログは、管理者の任意のタイミングで抽出・削除を行うことが可能です。翻訳履歴を抽出し確認を行うことができる一方で、削除することで、システム内に会話履歴を残さない運用が可能になります。

4. 固有名詞登録による継続アップデート

本サービスは、個別化された環境で翻訳処理を行うため、端末ごとに自由に固有名詞を登録することが可能です。導入前の事前登録及び、導入後の定期的な登録により、専門領域での精度を高めるとともに、継続的な翻訳精度の向上が期待できます。

5．言語自動認識機能の実装

デバイス側で話者の言語を自動認識する機能を搭載しています。相手の使用言語が事前に分からない場合でも、対応言語内では翻訳会話を開始することが可能です。

従来のサービスと「UCDisplay(R) LIVE」の比較

■ 参考価格

250万円～/台

■ 今後の展開

TOPPANは、今後も本サービスを始めとした自動通訳システムなどに関し、機能向上を目指し、様々な開発を行っていきます。そして、インバウンド対応や在留外国人対応などあらゆる場面に自動同時通訳技術を展開し、TOPPANの多言語サービス全体で、2028年までに関連受注含め約20億円の売り上げを目指します。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

＊「UCDisplay(R)」シリーズについて

「UCDisplay(R)」は、音声認識した内容を、高精度な翻訳文章として透明ディスプレイに表示するサービスです。窓口・受付など相手の顔を見ながら会話する場面で、自然な会話を促進します。

・「VoiceBiz(R) UCDisplay(R)」サイトURL :

https://solution.toppan.co.jp/newnormal/service/voicebiz_ucdisplay.html

以 上