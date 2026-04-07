インフォマート、建設業界に特化した新サービス「BP経費精算」の先行ユーザー版を2026年5月に提供開始

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区 代表取締役社長：木村 慎、以下「当社」）は、建設業界特有の経費管理に最適化した新サービス「BP経費精算」をリリースすることをお知らせします。2026年5月より先行ユーザー版を、2027年1月より本格提供の開始を予定しています。

本サービスでは、当社が提供する「BtoBプラットフォーム TRADE」の工事現場や物件等のプロジェクト情報と連携することにより、従来の請求書管理だけでは捕捉しきれなかった現場の立替経費や小口現金を、工事単位の原価として紐付けて管理できます。これまで多くの建設現場で可視化できていなかったアナログな現金支出をデジタル化することで、複雑で負担の大きかった仕訳業務の削減と、現場単位での正確な予実管理を実現し、バックオフィスと現場の生産性向上に寄与します。

※本プレスリリースは提供開始予定の発表であり、提供開始時期やサービス名称、機能の詳細は変更となる場合があります。

■ 本サービス提供開始に至った背景

建設業界においては、多くの協力会社との間で様々な帳票のやり取りが発生します。当社が提供する「BtoBプラットフォーム TRADE」は、ゼネコンやサブコン、さらにはその協力会社へと利用が拡大しており、建設業界の企業間における煩雑な帳票処理業務のデジタル化を通じて、業界の生産性向上に貢献してまいりました。

しかし、企業の中の業務領域である経費精算においては、一般的なシステムでは、工事コード運用、原価仕訳、小口現金の管理などといった建設業界独自の運用には対応しきれず、依然として紙やExcelでのアナログな運用が残りやすいという課題がありました。今回、経費精算においても建設業界の実務に対応したサービスを提供することで、業務全体のさらなる業務効率向上を実現します。

■ 機能概要

1.領収書の取り込み

スマートフォンやタブレットで撮影した領収書の画像データをAI-OCRで読み取り、簡単にクラウド上に取り込むことが可能です。

2.社内申請・承認機能

交通費・経費・手当など社内で必要な申請および承認がモバイル端末で完結します。

3.仕訳機能

経費処理業務において一般仕訳と原価仕訳が可能です。個別工事原価として工事単位での複雑な原価としての振り替えや一般管理費としての処理ができ、精度の高い個別原価管理が実現できます。仕訳・集計が省力化され、確認作業とミスが大幅に減らせます。

4.小口現金管理機能

小口現金の申請・精算・残高報告・補填申請までの一連の業務フローをリアルタイムで管理します。

■ 「BP経費精算」の特長

1.建設業界特有の原価管理に完全対応

立替経費精算、交通費精算などの基本機能に加え、建設業で発生しやすい材料費や外注費の他、工事の運営や管理に必要な費用といった要素を工事コードごとに紐付けることが可能です。建設業経理士の資格を持つ専門チームの知見を反映し、小口現金管理にも対応するなど現場での使いやすさを重視して設計しています。

2.現場完結を支えるモバイル端末での申請・承認

スマートフォンやタブレットといったスマートデバイスでの領収書の取り込みや申請が可能です。事務所に戻らずに現場で申請から提出まで完結するため、現場からの経費処理効率向上につながります。承認者は現場の支出状況をリアルタイムで把握しやすくなり、承認・管理の手間を軽減できます。

3. 「BtoBプラットフォーム TRADE」「BPワークフロー」との連携により現場の支出管理がデジタルで完結

「BtoBプラットフォーム TRADE」のプロジェクト情報や仕訳情報、「BPワークフロー」の申請ルート情報と連携することで、現場単位で、請求書による支払い、領収書による経費精算の承認・管理が可能になります。また、「BPワークフロー」とのID連携や設定引き継ぎにより、導入初期の設定工数を削減し、スムーズな運用開始を支援します。

■ コメント

コンストラクション事業部門 執行役員 田中 康貴より

当社は、2021年の「BtoBプラットフォーム TRADE」提供を開始し、業界ごとに異なる商習慣に対応すべく、2022年以降は建設業に特化した機能を毎年リリースし、建設業のデジタル化を推進しています。

本サービスは、建設業で発生するすべての支払書類をデジタル化すべく、従来提供している「BtoBプラットフォーム TRADE」の請求書機能だけでなく、領収書払いにも対応するサービスとしてリリースします。

本サービスにより、現場・事務担当・管理部門の生産性をさらに向上し、施工管理や安全・品質の向上といった、建設現場本来の重要な業務に注力できる働き方を支援してまいります。

■ 本機能についての問い合わせ先

■ インフォマートについて

1998年の創業以来、企業間取引における請求・受発注等の業務効率化を実現するクラウドサービスを提供・運営しています。主力サービスの「BtoBプラットフォーム」は、125万社以上が利用。プラットフォーム内の総流通金額は年間71兆円以上。



会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社長 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

資本金：32億1,251万円（2025年12月末現在）

事業内容：BtoB（企業間電子商取引）プラットフォームの運営

従業員数：856名（連結）、828名（単体）（2025年12月末現在）

URL：https://corp.infomart.co.jp/