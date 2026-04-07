手塚治虫『ユニコ』50周年記念。レトロポップな本革ミニ財布、初回100個限定ロゴモデル発売。

株式会社ガッツ

大阪府茨木市で革小物の製作・販売を行う株式会社ガッツ（代表：中辻大也）は、手塚治虫のマンガ『ユニコ』とのコラボモデル「小さいふ。コンチャ」を発売。価格は15,800円（税込17,380円）。初回100個は内ポケットに50周年ロゴを刻印した限定仕様で、終了後は通常モデルを販売。詳細はこちら https://quatrogats.com/?pid=191072239

ユニコ生誕50周年

手塚治虫によるマンガ『ユニコ』は、ギリシャ神話の一角獣をモチーフにしたキャラクターが主人公のファンタジー作品。

不思議な力で人々に幸せをもたらしながら、さまざまな時代や世界を旅する物語として、多くの読者に親しまれてきました。

近年は海外でのリブート作品「UNICO: AWAKENING」が話題になるなど、世代や国境を越えて再び注目を集め、国内でも『ユニコ 星のきずな -覚醒編-』として発売しています。

レトロポップなデザイン

ユニコの可愛さと勇敢さをレトロポップなタッチで表現。

表面には銀河を背景に「ドカッ！！」のオノマトペとともに戦うユニコ。

背面には、時の流れを超えてユニコを運ぶ西風の精ゼフィルスをデザインしました。

初回100個限定『ユニコ生誕50周年ロゴ』

初回生産分100個には、内側ポケットに『ユニコ生誕50周年ロゴ』をデザイン。

※限定分終了後は通常モデルを販売いたします。

小さいのに、ちょうどいい「小さいふ」

お札は折らず、必要なカードと小銭だけ。小さなバッグでもすっと収まるミニ財布。

国産最高峰の栃木レザーを使い、革職人がハンドメイド。

収納目安：札10～20／小銭20～30／カード6～9

サイズ・重さ：10×8×2cm・約50g

素材：栃木レザー・姫路レザー

他にもある手塚治虫作品コラボ

『鉄腕アトム』『火の鳥』『ブラック・ジャック』『ブッダ』『アトムキャット』『リボンの騎士』『ジャングル大帝』ともコラボをしています。

手塚治虫の哲学をあなたのポケットに。

JAPAN MADEにこだわり、革職人がすべてハンドメイド

小さいふ専門店クアトロガッツの職人が本物の革とJAPAN MADEにこだわり、大阪にある革工房ですべてハンドメイド。

「旅、アート、遊び」をコンセプトに「小さいふ」をはじめ、アイデアと遊び心を大切にしたモノづくりをしています。

自分たちのモノづくりに対する想いや取り組みを広めたいと思いリリースさせていただきました。よろしくお取り計らいのほど、お願いいたします。

※手塚治虫の「塚」は、旧字体（塚にヽのある字）となります。

小さいふ。コンチャ「手塚治虫ワールドコラボ ユニコ」はこちら

https://quatrogats.com/?pid=191072239(https://quatrogats.com/?pid=191072239)