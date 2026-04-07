ＪＲ東日本情報システムより「JEISコアパートナー」に認定

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、ソフトウェアテストおよび品質向上支援をおこなうバルテス株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役社長：田邊浩一、以下、バルテス）は、JR東日本グループのICT事業を担う株式会社ＪＲ東日本情報システム（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川合正敏、以下JEIS）より、品質分野における重要なパートナー企業として「JEISコアパートナー」に認定されました。

これにともない2026年2月25日（水）、バルテス株式会社 東京本社にて「JEISコアパートナー記念楯贈呈式」が執り行われ、認定を記念した楯が贈呈されました。

JEISは、JR東日本グループのICT事業を担い、Suicaをはじめとする決済サービスや鉄道関連システムなど、社会インフラを支えるシステムの開発・運用をおこなう企業です。JR東日本グループでは、こうした多様なICTサービスを展開しており、それらを支えるシステムの品質確保は年々重要性を増しています。

本認定は、JEISが中長期的な視点で協働し、品質向上や技術力強化をともに推進していく企業を対象としたものです。バルテスは、これまでの品質向上支援の実績や技術力、取り組み姿勢が評価され、今回の認定に至りました。なお、同認定企業の中で、ソフトウェアテスト専門企業としてはバルテスが初となります。

■株式会社ＪＲ東日本情報システム 代表取締役社長 川合正敏氏のコメント

今回の式典以前から、バルテスの皆さまには日頃より大変お世話になっております。

今回の取り組みは、双方がしっかりと向き合い、お互いの理想や目指す姿、必要となる基礎知識や技術を中長期的な視点で共有していくことが重要であると考えております。

両社が計画的に取り組みを進めていくためには、お互いの覚悟とコミットメントが必要です。そうした取り組みを通じて、双方にとってWin-Winの成果を生み出せると期待しています。

今後も積極的なコミュニケーションを重ねながら、中長期的なパートナーシップを築いていきたいと考えております。

■バルテス株式会社 代表取締役社長 田邊浩一のコメント

今回のパートナー認定の重みを、真摯に受け止めております。

品質分野における「JEISコアパートナー」としてスタートすることは、大変光栄であり責任の重さも感じております。

バルテスは品質向上の専門企業として、これまで培ってきた知見と技術を活かし、さまざまな領域でご支援できる体制を整えております。今後も品質の観点から事業発展に貢献できるよう、引き続き全力でサポートしてまいります。

バルテスは、今後JEISとの連携をさらに強化し、ソフトウェア品質向上を中心とした技術支援・品質コンサルティングを通じて、JR東日本グループのICTサービスの品質向上に貢献してまいります。

■株式会社ＪＲ東日本情報システム

https://www.jeis.co.jp/

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス株式会社】

企業名：バルテス株式会社

代表者：代表取締役会長 田中真史

代表取締役社長 田邊浩一

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2023年4月6日（2023年10月にバルテス分割準備株式会社から商号変更）

ウェブサイト：https://www.valtes.co.jp/