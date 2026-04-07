【事例公開】リアル店舗の安心感をオンラインへ。タックルベリーが13万点規模の中古釣具ECを「EC-CUBE」で全面リニューアル

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）連結子会社の株式会社イーシーキューブ（東京本社：東京都千代田区 / 大阪本社:大阪府大阪市北区 代表取締役:岩田 進 以下「イーシーキューブ」）は、全国216店舗（※2026年2月末時点）を展開し、新品・中古釣具の販売・買取を行う株式会社タックルベリー（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：藤本 伸也、以下「タックルベリー」）のECサイト「@ベリーネット」のリニューアルにおいて、EC-CUBEが採用されたことをお知らせいたします。

本事例は、一点ものの在庫管理や店舗連携など運用が複雑化しやすいリユース（中古）ECにおいて、EC-CUBEの高いカスタマイズ性を活かし、「中古購入の不安解消」と「複雑な業務フローのシステム適応」を同時に実現した先進的なDX事例です。

タックルベリー様 導入事例記事はこちら(https://www.ec-cube.net/cases/tackleberry/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

写真右：株式会社タックルベリー 営業本部WEB事業課 菊地 信一様、写真左：株式会社BBシステム 稲垣 季信 様

サイトの構築にあたっては、EC-CUBEインテグレートパートナーの株式会社YTC・PLUS（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 川上信行）が開発を担当しました。EC-CUBEは、これからも事業者の理想を叶えるECプラットフォームとして、EC-CUBEのパートナーと共に事業者を支援してまいります。

タックルベリーが展開する新品・中古釣具販売サイト「＠ベリーネット」について

常時13万点を超える膨大な中古在庫を抱える「@ベリーネット」では、スマホ利用率が8割を超える中、PC前提の旧システムによる「商品検索のしづらさ」や「情報の見にくさ」が課題となっていました。 また、一点物である中古品ゆえの「状態への不安」を解消し、オンラインでも対面販売のような安心感を提供することが、ECサイトの成長に不可欠でした。

＠ベリーネット(https://b-net.tackleberry.co.jp/)

タックルベリー様のECサイト構築事例 ハイライト

1. 店舗連携による独自の「確保依頼」フローをシステム化し、中古購入の不安を払拭

中古品のオンライン購入における最大の壁である「商品の状態に対する不安」を解消するため、決済前に実店舗へ状態確認を依頼できる「確保依頼」機能をEC-CUBE上に実装。オンライン在庫が全国のリアル店舗の展示商品であることを活かし、お客様に安心してご購入いただける独自の業務プロセスをシステムへと高度に適応させています。

2. 常時13万点以上の「一点もの」から直感的に探せる、圧倒的なUI/UXの向上

ユーザーの利便性向上を実現するため、検索条件の細分化や導線の最適化を行い、「誰にとっても迷わず、直感的に操作できるデザイン」を徹底して追求。常時13万点以上の中古在庫という圧倒的な商品数の中からでも、お目当ての商品がすぐに見つかる、ストレスのない快適な買い物環境を実現しています。また、中古だけではなく新品商品もシームレスに同時販売しています。

3. 複雑な基幹システム・POS連携を維持する高い「業務適応力」

リユース事業特有の「全国の店舗POSと本部の在庫共有」や、既存の決済システムとの連携など、裏側には非常に複雑なバックエンド要件が存在する中、EC-CUBEの強みである高いカスタマイズ性とAPI連携を駆使し、独自のビジネスロジックを妥協することなく実装しています。

リユースEC特化の新サービス「EC-CUBE Enterprise for Re:Use」

EC-CUBE Enterpriseの新サービスとして、リユース（中古品販売・買取）事業に特化したエンタープライズ向けEC構築・運用サービス「EC-CUBE Enterprise for Re:Use」の提供を開始いたしました。

本サービスは、リユース特有の複雑な商習慣に対応できる高いカスタマイズ性を持つ「プロダクト」と、業務効率化を実現する「AI活用提案」、そして事業成功に伴走する「コンサルティング」を統合した、リユースDXのためのトータルソリューションです。(※1)

EC-CUBE Enterprise for Re:Useの詳細はこちら(https://www.ec-cube.net/enterprise/Reuse/)

※1：タックルベリー様事例はオープンソースの「EC-CUBE」で構築された事例です。

「EC-CUBE」について

2006年9月にオープンソースとして公開された「EC-CUBE」は、多くの方にご利用いただいた結果、日本No.1シェア EC構築オープンソース(※2)、月商1,000万円以上のネットショップ利用店舗数でNo.1に認定（※3）されています。

2026年3月、システムに業務を合わせるのではなく、企業固有の商流や業務フローに最適化させる「業務適応型コマース基盤」へと製品コンセプトおよびサービス体系を刷新いたしました。オープンソースをベースとする無限のカスタマイズ性を活かし、ベンダーロックインされることなく企業独自のビジネスロジックをデジタル資産として実装。AI×DXによる継続的な進化と、競争優位性の創出をサポートします。

また、徹底した情報公開方針のもと、絶えず変化するコンプライアンスニーズや自社のセキュリティ要件に合わせたセキュアな事業運営をしていただけるよう、「アプリケーション」「環境」「人」を軸とした三位一体のセキュリティ支援を行っています。

EC-CUBEの詳細についてはこちら(https://www.ec-cube.net/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

※2：独立行政法人情報処理推進機構「第3回オープンソースソフトウェア活用ビジネス実態調査」による

※3：ECマーケティング株式会社「第1回 ネットショップ動向調査 ～ 小規模/大規模ネットショップ～月商1000万円未満/1000万円以上のそれぞれのWeb担当者に聞いた!現在使っているカートシステムの満足度は?」による

■ 株式会社イーシーキューブ概要

会社名：株式会社イーシーキューブ

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2018年10月1日

主要株主：株式会社イルグルム

事業内容：ECオープンプラットフォームの開発・提供、ECサイトの構築・運用支援 等

URL：https://www.ec-cube.co.jp/

■ 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

株式会社イルグルムIR情報

【2026年9月期第1四半期】二桁の増収！四半期過去最高益を達成

・決算説明の動画および資料：https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/