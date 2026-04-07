出版プロデュースを手がける株式会社プレイアデスがエルメ代理店に加入

株式会社ミショナ

LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の代理店に、出版プロデュースを軸に情報発信支援を行う株式会社プレイアデスが2026年3月14日(土)に新たに加入しました。

L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。

L Message代理店「株式会社プレイアデス」の取り組み

株式会社プレイアデスは、2020年よりAmazonにおける電子書籍および紙書籍の企画制作・宣伝・販売を通じて、「情報をどのように届けるか」というテーマに取り組んできました。2026年3月には法人を設立し、これまでの知見を活かした情報発信支援事業を展開しています。

同社は「情報のバリアフリー化」を掲げ、必要な人に必要な情報を適切なタイミングで届けるための仕組みづくりを支援しています。その実現手段として、LINE公式アカウントおよびL Message（エルメ）に取り組んでいます。

あなたにとってL Message（エルメ）とは？

お客様に価値ある情報を届けるためには、情報が届く仕組みが大切であると考えています。私たちが目指すのは、必要な人に必要な情報がタイムリーに届く「情報のバリアフリー化」です。

L Messageは、LINE公式アカウントを活用して情報発信から顧客との良好な関係構築までを一貫して実現できる点に魅力があり、これまで課題だった「届けた後の関係づくり」を支えるツールだと考えています。

得意な業界・業種

1度出版すれば、在庫を抱えることなく年中無休でAmazonが販売してくれる電子書籍・紙書籍の出版業をしています。AIを活用し、図解・イラスト・漫画などを取り入れた、わかりやすく親しみやすい書籍をつくることを得意としています。

出版×LINEを活用した支援内容

出版による事業主様の権威性や信頼性の向上に加え、LINEによる自動応答やステップ配信、クーポン配布など様々な機能を活用することで、業務の効率化とともに顧客のファン化を図り、持続的な事業成長を支援してまいります。

提供可能なサービス

・LINE公式アカウント設定代行

・LINE公式アカウント制作代行

・LINE公式アカウント運用代行

・LINE公式アカウントコンサルティング

・集客支援

これらのサービスを通じて、情報発信から顧客との関係構築までを一貫して支援してまいります。

お問い合わせ

株式会社プレイアデス

代表取締役： 田中 裕子

所在地：神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7階

E-mail：info@pleiades.co.jp

L Message（エルメ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。

▼主な機能

- メッセージ配信- フォーム作成- 予約受付管理- 商品販売・決済- データ分析

これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクから

https://lme.jp/?prtimes