イノベーショングループの株式会社Innovation M&A Partners、M&Aの買手企業の「成長戦略」インタビューを公開しました

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株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation M&A Partners（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒木 尚二郎、以下「当社」）は、M&A買手企業の独自インタビューを公開したことをお知らせいたします。






■ インタビューについて

https://www.ma.shacho-direct.jp/buyer-needs



当社は、企業の成長戦略を重視したM&A支援サービスを提供しております。買手企業様の成長戦略やM&A戦略を丁寧にヒアリングし公開させていただくことで、売主様にとって対象事業の成長をイメージできるM&A先とのマッチングを目指しております。




■ 当社が手掛けるM&Aの特長


売手・買手双方の成長戦略を重視したマッチング

「単純な財務条件のマッチングを行い、M&A後の成長戦略が実現されない」ことを課題と捉えています。当社では、成長戦略が合致する企業同士のマッチングを重視し、M&A後の成長を見越したお引き合わせを行っております。



詐欺リスクを考慮した、詳細な取引先チェックの実施

近年、M&Aを利用した詐欺事件やトラブルが発生しております。このような事件を未然に防ぎ皆様に安心してご利用いただくため、登録社（者）のチェックを複数の手法で実施しております。



M&Aの料金的ハードルを低減

売手企業様側：最低手数料を撤廃


買手企業様側：インタビュー実施～メディア掲載料無料



特に中小規模のM&Aの場合は大きな負担となっていたコストを低減させることで、事業承継のハードルを下げ、様々な規模のM&Aをご支援させていただきます。




■ 株式会社Innovation M&A Partners について


株式会社Innovation M&A Partnersは、イノベーショングループならではの事業アセットやM&Aリレーションを基盤に、経営者の成長戦略を支援しています。



所在地　　　　　：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F


設立 　　　　：2020 年10月


代表取締役社長　：荒木 尚二郎


URL　　　　　 ：https://www.ma.innovation.co.jp/ (https://www.ma.innovation.co.jp/)




■ 株式会社イノベーションについて


所在地　　　　　： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F


設立　　　　　　： 2000年12月14日


代表取締役社長　： 富田 直人


URL　　　　 　： https://www.innovation.co.jp/