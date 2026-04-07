イノベーショングループの株式会社Innovation M&A Partners、M&Aの買手企業の「成長戦略」インタビューを公開しました

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation M&A Partners（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒木 尚二郎、以下「当社」）は、M&A買手企業の独自インタビューを公開したことをお知らせいたします。

■ インタビューについて

https://www.ma.shacho-direct.jp/buyer-needs

当社は、企業の成長戦略を重視したM&A支援サービスを提供しております。買手企業様の成長戦略やM&A戦略を丁寧にヒアリングし公開させていただくことで、売主様にとって対象事業の成長をイメージできるM&A先とのマッチングを目指しております。

■ 当社が手掛けるM&Aの特長

売手・買手双方の成長戦略を重視したマッチング

「単純な財務条件のマッチングを行い、M&A後の成長戦略が実現されない」ことを課題と捉えています。当社では、成長戦略が合致する企業同士のマッチングを重視し、M&A後の成長を見越したお引き合わせを行っております。

詐欺リスクを考慮した、詳細な取引先チェックの実施

近年、M&Aを利用した詐欺事件やトラブルが発生しております。このような事件を未然に防ぎ皆様に安心してご利用いただくため、登録社（者）のチェックを複数の手法で実施しております。

M&Aの料金的ハードルを低減

売手企業様側：最低手数料を撤廃

買手企業様側：インタビュー実施～メディア掲載料無料

特に中小規模のM&Aの場合は大きな負担となっていたコストを低減させることで、事業承継のハードルを下げ、様々な規模のM&Aをご支援させていただきます。

■ 株式会社Innovation M&A Partners について

株式会社Innovation M&A Partnersは、イノベーショングループならではの事業アセットやM&Aリレーションを基盤に、経営者の成長戦略を支援しています。

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ：2020 年10月

代表取締役社長 ：荒木 尚二郎

URL ：https://www.ma.innovation.co.jp/ (https://www.ma.innovation.co.jp/)

■ 株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田 直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/