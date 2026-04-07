【ラグナロクオンライン】動物に変身できちゃう新職業「ドルイド　～世界樹に選ばれし者～」本日実装！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社動物に変身できちゃう新職業！ 「ドルイド ～世界樹に選ばれし者～」が本日実装！

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本日、2026年4月7日（火）定期メンテナンス終了後にアップデート「ドルイド ～世界樹に選ばれし者～」を実装いたします！

プレイヤーの分身となるキャラクターが就くことのできる職業は、現在11系統。そこに12系統目となる新職業「ドルイド」が加わります。「ドルイド」は世界樹に選ばれた人間が就くことのできる職業で、有する強大な魔力から放たれる魔法を駆使しながら戦うスタイルとなります。

注目はその魔力の使い方です。攻撃に使うだけでなく、その身に魔力をまとうことで動物に変身！変身することで、物理攻撃での戦闘も可能となります。さまざまなバトルスタイルで戦える「ドルイド」系職業。個性的な能力で遊べる新たな職業の実装を、ぜひお楽しみに！

■新職業「ドルイド」実装記念イベント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2091_1_dcbac060371610ffc2d8ec6fc9de2527.jpg?v=202604070251 ]新職業「ドルイド」実装記念イベント

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新職業となる「ドルイド」が実装されます。

これを記念し、実装日となる2026年4月7日よりイベントを開催します。「[イベント]スペシャルキャラクタースロット解放カード」が報酬としてもらえるので、ぜひ参加してみてください。

さらにイベント期間中にドルイドを作成し、転職後の職業であるアリテアを一定のレベルまで育成することが出来れば豪華な報酬をゲットできますよ。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2091_2_e7a2ccf2c8b300f6cd36409c7c43ae7c.jpg?v=202604070251 ]

■4次職・拡張4次職スターターパック 新職業「ドルイド」実装記念キャンペーン

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新職業「ドルイド」の実装を記念して、4次職・拡張4次職スターターパック新職業「ドルイド」実装記念キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン期間中にラグナロクネットストアで対象商品を購入すると、もれなくゲーム内アイテム「アリテア装備交換チケット」が入った「アリテア装備交換チケットの箱」をプレゼント！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

4次職・拡張4次職スターターパック 新職業「ドルイド」実装記念キャンペーン[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2091_3_6ba113ae13bc879ec9808fd4ef46e613.jpg?v=202604070251 ]

■ミッションクリアで豪華装備ゲット&Lv200達成！ミミミのミッションマスター

ミッションクリアで豪華装備ゲット&Lv200達成！ミミミのミッションマスター

https://goe.bz/missionmaster2026(https://goe.bz/missionmaster2026)

2026年4月7日(火)の定期メンテナンス終了後から、イベント「ミミミのミッションマスター」がスタート！

イベントではメインストーリークリアや納品クエストなど用意されたミッションを達成していくことで、大量の経験値やアイテムを報酬として受け取ることができます。

また、超級2に到達してBaseLv170になれば＋9まで精錬された「メロンシリーズ」の装備アイテムをゲット可能！さらに、特定のエピソードクエストをクリアすれば、「グレイウルフシリーズ」や「雪花シリーズ」の装備アイテムもゲット可能！

200未満でBaseLvを上げたい方はもちろん、豪華な報酬を獲得したい方はぜひご参加ください！

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2091_4_9aeb00ae78e6d56e4aa7cbbe6a928740.jpg?v=202604070251 ]

■「コスたまFlowerGardenVI」フットプリント（[足跡]アイテム）が新登場！

「コスたまFlowerGardenVI」フットプリント（[足跡]アイテム）が新登場！

https://goe.bz/costamaflowergarden6

【商品概要】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2091_5_fe87f3f5c23328106cb385a430111011.jpg?v=202604070251 ]

※倉庫以外の一切の取引不可。

※開封し、入手した衣装装備に移動制限等はありません。

『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/(https://ragnarokonline.gungho.jp/)

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/(https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/)

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

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